रौद्र रूप में आई रूपा, MP के बड़वानी में उफनती नदी में बह गए घरों के सामान और गाड़ियां

मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके चलते बड़वानी जिले के राजपुर से भी हिमाचल और उत्तराखंड की तरह ही कुछ डरा देने वाली तस्वीर सामने आई हैं। राजपुर की रूपा नदी भारी बारिश के चलते अब अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है, जिससे नदी किनारे पर बने मकान-दुकानों में पानी घुस गया है। इतना ही नहीं बाढ़ के पानी में लोगों के घरेलू सामान सहित दो पहिया और चार पहिया वाहन भी बह गए हैं। अब इनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

बता दें कि, बड़वानी के राजपुर में 2006 के बाद 2025 में एक बार फिर रूपा नदी उफान पर है। नदी के इस तरह रौद्र रूप लेने से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नदी किनारे बने कई घरों की गृहस्थी का सामान तो किसी के वाहन पानी में बहते नजर आए।

भारी बारिश के चलते नगर पालिका उपाध्यक्ष आकाश बर्मन की कार भी नदी के बहाव में बह गई। साथ ही अन्य गाड़ियां और घुमठी भी पानी के बहाव में डूब गईं। स्थानीय लोगों ने बताया कि शनिवार सुबह से ही नदी उफान पर है, जिससे अब लाखों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। फिलहाल दो वाहनों के बाढ़ के पानी में बहाने की पुष्टि हुई है, लेकिन आशंका है कि बहाव में बहने वाले वाहनों की संख्या 3 से 4 हो सकती है।

वहीं, स्थानीय ग्रामीण रमेश सोलंकी ने बताया कि गांव की नदी आज पूरे उफान पर आई है। इसके पहले यह नदी साल 2006 में पहली बार उफान पर आई थी। अभी हमने नदी की इस बाढ़ में दो गाड़ियों को बहते हुए देखा है। इनमें से एक कार आकाश बर्मन के यहां की थी और उनके साथ ही एक पान गुमठी भी बह गई है। बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है और कई घरों में पानी घुसा है। कई लोगों का सामान बहा है, जिससे उन लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है।