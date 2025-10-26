इंटरनेशनल खिलाड़ी 'रोहिणी कलम' ने की आत्महत्या, जापानी मार्शल आर्ट में भारत को दिलाई थी पहचान

संक्षेप: रोहिणी जुजुत्सु (जापानी मार्शल आर्ट) की खिलाड़ी थीं। उनका शव अर्जुन नगर, राधागंज स्थित घर की पहली मंजिल पर फांसी के फंदे पर लटका मिला।

मध्य प्रदेश के देवास से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी 'रोहिणी कलम' द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। रोहिणी जुजुत्सु (जापानी मार्शल आर्ट) की खिलाड़ी थीं। उनका शव अर्जुन नगर, राधागंज स्थित घर की पहली मंजिल पर फांसी के फंदे पर लटका मिला।

परिवार के मुताबिक सुबह रोहिणी ने सामान्य रूप से नाश्ता किया और किसी से फोन पर बात करने के बाद कमरे में चली गईं। कुछ देर बाद जब दरवाजा नहीं खोला तो घर में मौजूद छोटी बहन रोशनी कलम को चिंता हुई। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद पाया। जब झांका तो अपनी बड़ी बहन को फंदे से लटकता पाया।

आनन-फानन में रोहिणी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार ने तोड़ा और यह दृश्य सामने आया। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त रोहिणी के माता-पिता घर पर मौजूद नहीं थे। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहिणी आष्टा के एक निजी स्कूल में मार्शल आर्ट कोच के रूप में कार्यरत थीं और शनिवार को ही देवास लौटी थीं।

रोहिणी कलम की खेल उपलब्धियाँ रोहिणी ने 2007 में खेल जीवन की शुरुआत की थी और 2015 से पेशेवर रूप से जुजुत्सु से जुड़ी थीं। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 19वें एशियाई खेल (हांगझोऊ) में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। विश्व खेल (बर्मिंघम) के लिए चुनी जाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रहीं।

थाईलैंड ओपन ग्रैंड प्रिक्स 2022 में कांस्य पदक जीता। 8वीं एशियाई जुजुत्सु चैंपियनशिप 2024 (अबू धाबी) में युगल क्लासिक स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। सऊदी अरब में हुए कॉम्बैट गेम्स के लिए भी क्वालीफाई किया था। भारत के लिए कई पदक जीत चुकीं खिलाड़ी की इस तरह मौत से खेल जगत में शोक की लहर है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।