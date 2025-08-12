Robbers loot over Rs 14 crore gold Rs 5 lakh cash from bank in MP Jabalpur 14 करोड़ का सोना और लाखों कैश लूट लिया, MP के बैंक में 18 मिनट में बड़ी घटना, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Robbers loot over Rs 14 crore gold Rs 5 lakh cash from bank in MP Jabalpur

14 करोड़ का सोना और लाखों कैश लूट लिया, MP के बैंक में 18 मिनट में बड़ी घटना

मध्य प्रदेश के जबलपुर में लुटेरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जबलपुर के एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रान्च से 14.8 किलो सोना और 5 लाख रुपये कैश लूट लिया। 14 करोड़ से अधिक है लूटे गए सोने की कीमत।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर, पीटीआईTue, 12 Aug 2025 08:47 AM
share Share
Follow Us on
14 करोड़ का सोना और लाखों कैश लूट लिया, MP के बैंक में 18 मिनट में बड़ी घटना

मध्य प्रदेश के जबलपुर में लुटेरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जबलपुर के एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रान्च से 14.8 किलो सोना और 5 लाख रुपये कैश लूट लिया। महज 18 मिनट के भीतर अंजाम दिए गए इस लूटकांट में जितना सोना लुटेरों के हाथ लगा उसकी कीमत 14 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

जबलपुर के खितौला में दो मोटरसाइकिलों पर हेलमेट पहनकर आए आरोपी बैंक के अंदर घुसे और सिर्फ 18 मिनट में लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। जबलपुर रूरल के अडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया, ‘ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक’ की गणना के अनुसार, लुटेरों ने 14.8 किलोग्राम सोना (लगभग 14 करोड़ रुपये) और पांच लाख रुपये नकद लूट लिए। मामले की जांच की जा रही है।’

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ‘बैंक की शाखा में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था। घटना के समय वहां छह कर्मचारी थे। लुटेरे सुबह 8.50 बजे इसमें घुसे और करीब 9.08 बजे बाहर आए। वे मोटरसाइकिल पर भाग गए। हमने सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। उनके हाथ में हथियार नहीं थे। लुटेरों में से एक ने अपनी बेल्ट के नीचे एक बन्दूक लगा रखी थी।’ अधिकारी ने यह भी बताया कि कर्मचारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद घटना के 45 मिनट बाद पुलिस को सूचित किया।

उन्होंने बताया, ‘अगर उन्होंने हमें समय पर सूचित किया होता तो लुटेरे पकड़े गए होते। आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।’ सूत्रों ने बताया कि बैंक खुलने का समय सामान्यत पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे होता है लेकिन त्योहार की वजह से शाखा को सुबह आठ बजे ही खोल दिया गया।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|