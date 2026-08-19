इंदौर में पाइप लाइन टेस्टिंग में उखड़ी 40 करोड़ की सड़क, कांग्रेस बोली- जमीन फाड़कर निकला BJP का 'करप्शन'
कांग्रेस ने लिखा, 'मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी इंदौर में 40 करोड़ रुपए में बनी सड़क फट गई। इस सड़क को बने अभी साल भर ही हुआ था कि BJP का हवा-हवाई 'विकास' जनता के सामने बह गया। देखिए- 'करप्शन का मुजस्समा'।
इंदौर में 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई एक सड़क, 24 घंटे पानी की सप्लाई वाली नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान उखड़ गई। यह सड़क लगभग चार साल पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई थी। इस दौरान ना केवल पानी की पाइप लाइन पहले ही टेस्ट में फेल हो गई, बल्कि सड़क भी गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरी। इस घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
घटना के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क की ऊपरी सतह पानी की सप्लाई शुरू करते हुए भारी दबाव की वजह से फट गई और फिर वहां बनी दरारों से तेज दबाव के साथ पानी बाहर निकलने लगा। सड़क के अचानक धंसने के बाद, उस इलाके में मौजूद गाड़ियां और पैदल चलने वाले लोग तेजी से उस जगह से दूर हटते दिखे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार को शहर के गोराकुंड चौराहे से करीब 20 मीटर दूर सड़क के बीच नई पानी की लाइन की टेस्टिंग के वक्त हुई। इस दौरान वहां सड़क से अचानक पानी निकलने लगा। पानी निकलने वाले हिस्से में सड़क टूटकर खुल गई और वहां बड़ा गड्डा हो गया।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के बाद इंदौर नगर निगम के सदस्य और सूचना समिति के प्रमुख राजेंद्र राठौर ने इस प्रोजेक्ट की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए गए कई कामों, जिनकी कुल लागत लगभग 1,000 करोड़ रुपए थी, की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं।
राठौर ने कहा कि उन्होंने पहले भी तत्कालीन मेयर और नगर निगम कमिश्नर के सामने निर्माण की गुणवत्ता का मुद्दा उठाया था, लेकिन कार्रवाई सिर्फ नोटिस जारी करने तक ही सीमित रही। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ साल पहले ही बनने के बावजूद इस सड़क की बार-बार मरम्मत की जरूरत पड़ी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोराकुंड का यह इलाका स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में शामिल है और क्षतिग्रस्त हुई यह सड़क तीन साल भी नहीं टिक पाई और निगम को कई बार डामर से पैचवर्क कराना पड़ा। उधर इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी राज्य सरकार को निशाने पर लिया।
सिंघार बोले- सड़क खोल रही महाभ्रष्टाचार की पोल
इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘इंदौर में 40 करोड़ की सड़क, सिर्फ 1 साल में भाजपा सरकार के महा भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। जनता के करोड़ों रुपए से बनी सड़क एक साल भी नहीं टिक पाई और अब सड़क बीच से फट गई।’
आगे उन्होंने कहा, 'विडंबना देखिए यह हाल मुख्यमंत्री के प्रभारी जिले और नगरीय प्रशासन मंत्री के अपने शहर इंदौर का है। मुख्यमंत्री जी ये सिर्फ सड़क में गड्ढा नहीं, भाजपा सरकार के घोटालों के स्पष्ट प्रमाण है। सवाल सिर्फ़ सड़क की गुणवत्ता का नहीं, जनता की मेहनत की कमाई के दुरुपयोग का है। भ्रष्टाचार की सड़क कब तक चलेगी? अब सरकार को हिसाब देना होगा।'
कांग्रेस ने बताया करप्शन का मुजस्समा
उधर कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी इंदौर में 40 करोड़ रुपए में बनी सड़क फट गई। इस सड़क को बने अभी साल भर ही हुआ था कि BJP का हवा-हवाई 'विकास' जनता के सामने बह गया। देखिए- 'करप्शन का मुजस्समा'।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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