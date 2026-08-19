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इंदौर में पाइप लाइन टेस्टिंग में उखड़ी 40 करोड़ की सड़क, कांग्रेस बोली- जमीन फाड़कर निकला BJP का 'करप्शन'

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर, मध्य प्रदेश
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कांग्रेस ने लिखा, 'मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी इंदौर में 40 करोड़ रुपए में बनी सड़क फट गई। इस सड़क को बने अभी साल भर ही हुआ था कि BJP का हवा-हवाई 'विकास' जनता के सामने बह गया। देखिए- 'करप्शन का मुजस्समा'।

इंदौर में 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई एक सड़क, 24 घंटे पानी की सप्लाई वाली नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान उखड़ गई। यह सड़क लगभग चार साल पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई थी। इस दौरान ना केवल पानी की पाइप लाइन पहले ही टेस्ट में फेल हो गई, बल्कि सड़क भी गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरी। इस घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

घटना के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क की ऊपरी सतह पानी की सप्लाई शुरू करते हुए भारी दबाव की वजह से फट गई और फिर वहां बनी दरारों से तेज दबाव के साथ पानी बाहर निकलने लगा। सड़क के अचानक धंसने के बाद, उस इलाके में मौजूद गाड़ियां और पैदल चलने वाले लोग तेजी से उस जगह से दूर हटते दिखे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार को शहर के गोराकुंड चौराहे से करीब 20 मीटर दूर सड़क के बीच नई पानी की लाइन की टेस्टिंग के वक्त हुई। इस दौरान वहां सड़क से अचानक पानी निकलने लगा। पानी निकलने वाले हिस्से में सड़क टूटकर खुल गई और वहां बड़ा गड्डा हो गया।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के बाद इंदौर नगर निगम के सदस्य और सूचना समिति के प्रमुख राजेंद्र राठौर ने इस प्रोजेक्ट की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए गए कई कामों, जिनकी कुल लागत लगभग 1,000 करोड़ रुपए थी, की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं।

राठौर ने कहा कि उन्होंने पहले भी तत्कालीन मेयर और नगर निगम कमिश्नर के सामने निर्माण की गुणवत्ता का मुद्दा उठाया था, लेकिन कार्रवाई सिर्फ नोटिस जारी करने तक ही सीमित रही। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ साल पहले ही बनने के बावजूद इस सड़क की बार-बार मरम्मत की जरूरत पड़ी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोराकुंड का यह इलाका स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में शामिल है और क्षतिग्रस्त हुई यह सड़क तीन साल भी नहीं टिक पाई और निगम को कई बार डामर से पैचवर्क कराना पड़ा। उधर इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी राज्य सरकार को निशाने पर लिया।

सिंघार बोले- सड़क खोल रही महाभ्रष्टाचार की पोल

इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘इंदौर में 40 करोड़ की सड़क, सिर्फ 1 साल में भाजपा सरकार के महा भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। जनता के करोड़ों रुपए से बनी सड़क एक साल भी नहीं टिक पाई और अब सड़क बीच से फट गई।’

आगे उन्होंने कहा, 'विडंबना देखिए यह हाल मुख्यमंत्री के प्रभारी जिले और नगरीय प्रशासन मंत्री के अपने शहर इंदौर का है। मुख्यमंत्री जी ये सिर्फ सड़क में गड्ढा नहीं, भाजपा सरकार के घोटालों के स्पष्ट प्रमाण है। सवाल सिर्फ़ सड़क की गुणवत्ता का नहीं, जनता की मेहनत की कमाई के दुरुपयोग का है। भ्रष्टाचार की सड़क कब तक चलेगी? अब सरकार को हिसाब देना होगा।'

कांग्रेस ने बताया करप्शन का मुजस्समा

उधर कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी इंदौर में 40 करोड़ रुपए में बनी सड़क फट गई। इस सड़क को बने अभी साल भर ही हुआ था कि BJP का हवा-हवाई 'विकास' जनता के सामने बह गया। देखिए- 'करप्शन का मुजस्समा'।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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