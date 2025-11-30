भोपाल में दर्दनाक हादसा! दो SUV की भीषण भिड़ंत में 4 की मौत, अन्य घायल

संक्षेप: पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना यहां से 60 किलोमीटर दूर बैरसिया पुलिस थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात हुई।

मध्यप्रदेश के भोपाल जिले में दो स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) की आमने-सामने की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना यहां से 60 किलोमीटर दूर बैरसिया पुलिस थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात हुई।

बैरसिया पुलिस थाने के प्रभारी वीरेंद्र कुमार सेन ने बताया कि सभी पीड़ित एक ही एसयूवी में सवार थे और वे श्योपुर जिले के रहने वाले थे। यह दुर्घटना तब हुई जब वे भोपाल से लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 28 साल का एक व्यक्ति और 40 से 50 साल की उम्र के तीन अन्य लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

मृतकों के नाम हैं- मौलाना अनीस साहब, खालिद भाई, साजिद भाई और नावेद भाई। ये सभी लोग ऑल मुस्लिम तंजीम कार्यक्रम में हिस्सा लेने भौपाल आए हुए थे, लेकिन सभी हादसे का शिकार हो गए और इनकी जान चली गई। पुलिस ने बताया कि घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और दुर्घटना की जांच की जा रही है।