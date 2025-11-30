भोपाल में दर्दनाक हादसा! दो SUV की भीषण भिड़ंत में 4 की मौत, अन्य घायल
मध्यप्रदेश के भोपाल जिले में दो स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) की आमने-सामने की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना यहां से 60 किलोमीटर दूर बैरसिया पुलिस थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात हुई।
बैरसिया पुलिस थाने के प्रभारी वीरेंद्र कुमार सेन ने बताया कि सभी पीड़ित एक ही एसयूवी में सवार थे और वे श्योपुर जिले के रहने वाले थे। यह दुर्घटना तब हुई जब वे भोपाल से लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 28 साल का एक व्यक्ति और 40 से 50 साल की उम्र के तीन अन्य लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
मृतकों के नाम हैं- मौलाना अनीस साहब, खालिद भाई, साजिद भाई और नावेद भाई। ये सभी लोग ऑल मुस्लिम तंजीम कार्यक्रम में हिस्सा लेने भौपाल आए हुए थे, लेकिन सभी हादसे का शिकार हो गए और इनकी जान चली गई। पुलिस ने बताया कि घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और दुर्घटना की जांच की जा रही है।
भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में देश में 5 लाख से अधिक सड़क हादसे हुए, जिनमें करीब 1.7 लाख लोगों की मौत दर्ज की गई। इसमें सबसे अधिक दुर्घटनाएँ तेज रफ्तार, ओवरटेकिंग, शराब पीकर ड्राइविंग और खराब सड़क सुरक्षा अनुशासन के कारण होती हैं।