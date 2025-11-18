नीतीश-तेजस्वी के नाम पर हो गई हत्या! क्या है MP में हुए 'बिहार कांड' की पूरी कहानी

संक्षेप: बिहार में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है और परिणाम भी घोषित हो चुका है। लेकिन बिहार की राजधानी पटना से 1000 से अधिक किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के गुना में चुनावी हार जीत की वजह से हत्या ने सबको चौंका दिया है। नीतीश-तेजस्वी को लेकर हुई बहस में एक शख्स की हत्या कर दी गई।

बिहार में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है और परिणाम भी घोषित हो चुका है। लेकिन बिहार की राजधानी पटना से 1000 से अधिक किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के गुना में चुनावी हार जीत की वजह से हत्या ने सबको चौंका दिया है। नीतीश-तेजस्वी को लेकर हुई बहस में एक शख्स की हत्या कर दी गई। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि राजनीति पर बहस हुई दो मामाओं ने ही अपने भांजे को मार डाला है। तेजस्वी समर्थक भांजे का मुंह तक तक कीचड़ में डुबाए रखा, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक घटना गुना के कैंट इलाके की है। सूचना मिली थी कि पुलिस लाइन में बन रहे क्वॉर्टर में एक मजदूर की लाश पड़ी है। मौके पर पहुंचे तो मृतक की पहचान शंकर पुत्र लल्लन मांझी निवासी बिहार के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि वह रात में अपने दो परिचितों के साथ पार्टी कर रहा था और इसी दौरान झगड़े में उसे पीटा गया। पुलिस ने शंकर को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन को इसकी सूचना दे दी गई है।

पुलिस ने शंकर मांझी के साथ मौजूद दो युवकों राजेश मांझी पुत्र सुखदेव और तूफानी पुत्र कैलाश मांझी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे बिहार के शिवहर जिले के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वे बिहार से मजदूरी करने गुना आए थे। आरोपियों ने कहा, 'शंकर हमारा भांजा था। हम यहां पुलिस लाइन में बन रहे नए क्वॉर्टर में मजदूरी कर रहे थे। सभी लोगों ने साथ में खाना बनाया और फिर शराब पार्टी की। नशे में हम तीनों के बीच विवाद हो गया। झगड़े बढ़ने पर शंकर का मुंह कीचड़ में डूबा दिया। मुंह में पानी और कीचड़ भरने से उसका दम घुट गया।'