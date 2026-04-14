Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सुसाइड से पहले वीडियो में छलका दर्द, मेरी मैडम नैन मटक्का करती है; 3 को ठहराया जिम्मेदार

Apr 14, 2026 08:58 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रीवा
share

उसने बताया, मुझे बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। पत्नी बात नहीं कर रही है। इसके साथ ही पत्नी पर चरित्र शंका का आरोप लगाते हुए कहा- मेरी मैडम नैन मटक्का करती है… युवक ने वीडियो में 3 लोगों पर आत्महत्या का आरोप लगाया है।

सुसाइड से पहले वीडियो में छलका दर्द, मेरी मैडम नैन मटक्का करती है; 3 को ठहराया जिम्मेदार

मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसने सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में युवक का दर्द छलका, तो उसने पूरी कहानी कह सुनाई। उसने बताया, मुझे बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। पत्नी बात नहीं कर रही है। इसके साथ ही पत्नी पर चरित्र शंका का आरोप लगाते हुए कहा- मेरी मैडम नैन मटक्का करती है… युवक ने वीडियो में 3 लोगों पर आत्महत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच जारी है।

6 साल पहले हुई शादी, सब कुछ नहीं था ठीक

यह घटना रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान चंदन पासी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से चित्रकूट का निवासी था और रीवा में रहकर काम करता था। उसकी शादी करीब छह साल पहले कंचन पासी से हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते पत्नी अपने मायके में रहने लगी थी।

ये भी पढ़ें:अंबेडकर जयंती की रैली में बवाल, थाने में तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों से मारपीट
ये भी पढ़ें:HC में केजरीवाल की दलीलों पर दिग्विजय सिंह ने की तारीफ, जज को लेकर भी की टिप्पणी

धमिकयां और बच्चों से न मिलने देने का आरोप

परिजनों के अनुसार, चंदन अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता था। इस बात से वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगा था। आरोप है कि ससुराल पक्ष की ओर से उसे धमकियां भी मिलती थीं।

सास-ससुर और सार को ठहराया जिम्मेदार

वीडियो में युवक ने कहा- मैं चंदन अपने होश में जान गंवाने जा रहा हूं। मेरे बच्चे और पत्नी मुझसे दूर हैं। ये सारा किया धरा मेरी सास का है। मेरे सास-ससुर और सार को बिल्कुल न छोड़ा जाए। सास का नाम शीला पासी और ससुर का नाम मिथला पासी है। हफ्ते भर से बच्चों से अलग हूं। न खाना खाया है, न कुछ। पत्नी को फोन लगाता हूं तो वो बात करने से मना कर देती हैं।

ये भी पढ़ें:एंबुलेंस न मिलने से पत्रकार की मौत? परिजन बोले- VIP ड्यूटी में लगी थीं गाड़ीयां
ये भी पढ़ें:दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से रियल एस्टेट में उछाल! किन इलाकों को मिलेगा फायदा?

मेरी मैडम नैन मटक्का करती है…

वीडियो में आगे युवक ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा- हम जहां भी रहते हैं, मेरी मैडम किसी न किसी से नैन मटक्का करती है। जब कुछ बोलता हूं, तो ससुराल वाले विरोध करते हैं। मनाने जाता हूं तो मुझको मारने की धमकी देते हैं। इसीलिए आज मैं अपनी जान गंवा दूंगा। मुझे मेरे बच्चे मेरी पत्नी से अलग करने का सबसे बड़ा कारण मेरी सास ससुर और सार हैं।

ससुराल वालों को ठहराया आत्महत्या का जिम्मेदार

पुलिस के मुताबिक, चंदन का शव सीतापुर मोड़ के पास मिला। शुरुआती जांच में सामने आया है कि उसने जहर खाकर आत्महत्या की है। घटना से पहले बनाए गए वीडियो में उसने अपनी आपबीती सुनाई और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया। उसने कहा कि वह अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस गया, लेकिन उसे रोका जाता रहा।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, जांच जारी

वीडियो में युवक ने यह भी कहा कि अगर दोषियों को सजा नहीं मिली तो ऐसे मामले आगे भी सामने आते रहेंगे। उसने अपनी मौत के बाद ससुराल पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डीएसपी मुख्यालय उदित मिश्रा ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। वीडियो को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट- सादाब सिद्दीकी

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh Suicide
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026, MP Board 10th Result, MP Board 12th Result और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।