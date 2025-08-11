मध्य प्रदेश में 'बाघ' को लेकर सियासी लड़ाई, विवाद के केंद्र 'मोहन'; जानें विंध्य में क्यों है तनातनी

मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके में व्हाइट टाइगर रिजर्व को लेकर विवाद भड़क गया है। विवाद के केंद्र में मोहन नामक बाघ की विरासत है। बताया जा रहा है कि मोहन को 1951 में रीवा के महाराजा ने पकड़ा था, और यही अधिकांश सफेद बाघों का जनक बना।

सच में एमपी अजब-गजब है! अब यहां बाघ को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो विरासत की लड़ाई हो रही है। विवाद के केंद्र में मोहन नामक बाघ है। विवाद इस बात को लेकर है कि मोहन की विरासत कौन संभालेगा? दरअसल, मुकुंदरपुर व्हाइट टाइगर सफारी में सफेद बाघ पाए जाते हैं। उस बाघ को रीवा या मैहर में शिफ्ट रखने को लेकर तनातनी चल रही है। 7 अगस्त को मैहर जिला प्रशासन ने पत्र जारी कर सफारी को रीवा स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था, तब ही से विवाद शुरू हो गया था।

रीवा और मैहर के नेता आमने-सामने प्रस्ताव से सामने आने के बाद रीवा और मैहर के नेता आमने-सामने आ गए है। एक तरफ रीवा के लोग इसे घर वापसी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर मैहर के लोग विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर विंध्य इलाके में राजनीति भी तेज हो गई है। इतना ही नहीं, रीवा से आने वाले डिफ्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला पर स्थानीय नेता निशान साध रहे हैं।

सियासी बवाल के बीच जिला प्रशासन ने प्रदेश के प्रशासनिक सीमा पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का हवाल दे रहा है। प्रशासन ने मुकुंदपुर की पांच पंचायत, आनंदगढ़, अमीन, धोबाहाटा, परसिया और पपरा को मैहर से रीवा जिले में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के बाद से ही बवाल मचा हुआ है।

तो सियासी दबदबे की लड़ाई है? अब सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक और आर्थिक दबदबे की जंग है? शायद इसका जवाब में हां में ही होगा। दरअसल, यह मामला सिर्फ नक्शे बदलने का नहीं, बल्कि इतिहास, पर्यटन से होने वाली आया और सियासी दबदबे की लड़ाई है। वहीं रीवा के लोगों का कहना है कि अगर सफारी रीवा की सीमा में आती है तो मोहन की विरासत घर लौटेगी। उनका दावा है कि रीवा पैलेस संग्रहालय में मोहन के अवशेष आज भी मौजूद है, जो इस इलाके की पहचान का हिस्सा है।

मैहर में हो रहा विरोध दूसरी ओर मैहर और अमरपाटन में इस कदम का विरोध हो रहा है। सतना सांसद गणेश सिंह ने इसे साजिश करार दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामखिलावन पटेल ने कहा कि गांव मैहर में ही रहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राजेन्द्र कुमार सिंह डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला पर सफारी हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे और स्थानीय लोग, गांधीवादी तरीके सत्याग्रह और मैहर जेल भरो आंदोलन भी करेंगे।