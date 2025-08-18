एक घर से 1100 वोटर; रीवा के भाजपा सांसद ने 'वोट चोरी' पर किया बड़ा दावा

भाजपा सांसद जनार्दन मिश्र मऊगंज जिले में एक कार्यक्रम में कहा कि वोट चोरी का देश में रीवा सबसे बड़ा उदाहरण है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के जमाने में एक घर में 1100 वोट होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ था,उस दौर में कांग्रेस की सरकार थी।

कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस समय चुनाव आयोग के खिलाफ मुखर हैं। विपक्षी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने तो बिहार से वोट अधिकार यात्रा भी शुरू कर दी। इस बीच मध्य प्रदेश के रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने इसके लिए एक पुराना किस्सा भी सुनाया। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।

रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्र मऊगंज जिले में एक कार्यक्रम में आए थे। वहां उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। जनार्दन मिश्र ने कहा कि वोट चोरी का देश में रीवा सबसे बड़ा उदाहरण है। सांसद ने दावा किया कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के जमाने में एक घर में 1100 वोट होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ था, उस दौर में कांग्रेस की सरकार थी। चुनाव के भाजपा ने फर्जी वोटरों का पर्दाफाश करते हुए जमकर आंदोलन किया था। जिसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई और भाजपा सरकार काबिज हुई। सांसद जनार्दन मिश्र ने उसी वाक्या को याद करते हुए बताया कि वोट चोर को उनकी टीम ने पकड़ा था उस टीम का वह भी हिस्सा थे।

रीवा में भाजपा सांसद ने दादा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, देश भर में लगातार वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है। इधर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के एक बयान ने फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सांसद एक बार फिर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को लेकर वोट चोरी का बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। बहरहाल वोट चोरी के मुद्दे पर सांसद के बोल सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।