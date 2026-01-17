Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़rewa mohan lal dwivedi retired joint collector living without sleep 50 years mystery
50 साल से एक पल भी नहीं सोया रीवा का यह शख्स, एनर्जी देखकर डॉक्टर भी हैरान

50 साल से एक पल भी नहीं सोया रीवा का यह शख्स, एनर्जी देखकर डॉक्टर भी हैरान

संक्षेप:

मध्यप्रदेश के रीवा में रहने वाले रिटायर्ड ज्वाइंट कलेक्टर मोहन लाल द्विवेदी 1973 से अब तक एक भी पल गहरी नींद नहीं सोए हैं। चिकित्सा विज्ञान के नियमों को चुनौती देते हुए 75 वर्षीय द्विवेदी बिना सोए पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हैं, जो डॉक्टरों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।

Jan 17, 2026 08:11 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रीवा
share Share
Follow Us on

किसी भी इंसान के जिंदा रहने के लिए नींद सबसे जरूरी चीजों में से एक है। सभी एक्सपर्ट्स स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद लेने की सलाह देते हैं। लेकिन मध्यप्रदेश के रीवा में एक शख्स ऐसे हैं, जिन्होंने इस नियम को पूरी तरह चुनौती दे दी है। रिटायर्ड ज्वाइंट कलेक्टर मोहन लाल द्विवेदी पिछले 50 सालों से एक भी पल गहरी नींद नहीं सोए, फिर भी उनकी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त है। यह मामला डॉक्टरों के लिए भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1973 में आखिरी बार सोए

सब कुछ 1973 में शुरू हुआ, जब मोहन लाल लेक्चरर की नौकरी में लगे थे। जुलाई महीने से उनकी नींद अचानक गायब हो गई। 1974 में एमपीपीएससी पास कर नायब तहसीलदार बने, फिर 2001 में ज्वाइंट कलेक्टर के पद से रिटायर हुए। आज उनकी उम्र 75 साल है, लेकिन नींद का नामोनिशान नहीं। वे बताते हैं कि रात को लेटते हैं, पलकें बंद होती हैं, मगर दिमाग जागता रहता है।

ये भी पढ़ें:स्कूल प्रिंसिपल निकला इंटरस्टेट ड्रग्स नेटवर्क का सरगना; 2 लड़कियों संग गिरफ्तार

चोट लगे तो दर्द भी नहीं, आंखों में जलन का नाम नहीं

सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि बिना नींद के उनके शरीर में कोई कमी नहीं आई। आंखों में जलन, थकान, कमजोरी.. ये शब्द उनके लिए अजनबी हैं। चोट लगने पर भी दर्द महसूस नहीं होता। रातें किताबें पढ़ने और छत पर टहलने में गुजरती हैं। उनकी पत्नी भी दिन में सिर्फ 3-4 घंटे सोती हैं।

ये भी पढ़ें:पिता के लिए रो रही थी बच्ची, मां ने गुस्से में मार डाला; MP में खौफनाक वारदात

नौकरी में 'सुपरमैन' जैसी एनर्जी

अधिकारी के रूप में उनकी कार्यशैली मशहूर थी। घंटों बिना रुके काम, लंबी पैदल यात्राएं सब कुछ आसानी से कर पाते थे। अधीनस्थ कर्मचारी उनके साथ काम करने से हिचकिचाते थे, क्योंकि द्विवेदी कभी थकते ही नहीं थे।

बड़े डॉक्टरों ने भी सिर खपाया, जवाब नहीं मिला

दिल्ली-मुंबई के बड़े अस्पतालों में चेकअप, ढेर सारी जांचें, योग-प्राणायाम से लेकर झाड़-फूंक तक सब आजमाया। मगर डॉक्टरों को भी इस 'नींद-रहित' रहस्य का कोई सुराग नहीं मिला। मेडिकल साइंस तो कहती है कि 6-8 घंटे नींद के बिना इंसान जल्दी टूट जाता है, लेकिन मोहन लाल 50 साल से इस नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:अब्दुल की गलती यह नहीं है कि उनका स्कूल..; MP में बुलडोजर ऐक्शन पर बोले ओवैसी

अब खुशी है कि शरीर साथ दे रहा है

शुरू में परेशान रहते थे, लेकिन अब वे खुश हैं। उनका कहना है कि नींद नहीं आती ना तो आए, लेकिन शरीर तो साथ दे रहा है न। यही सबसे बड़ी बात है। मोहनलाल बताते हैं कि शुरुआती दिनों में उन्होंने यह समस्या किसी को नहीं बताई और वह पूरी रात जागकर बिताते थे।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|