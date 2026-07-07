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रीवा में 10 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद, 3 Kg से ज्यादा नशा जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, रीवा
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मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस ने 3.087 किलोग्राम एमडी ड्रग्स के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है। वहीं, हाल ही में मऊगंज में पकड़ी गई एमडी ड्रग्स फैक्ट्री से भी इस मामले का कनेक्शन खंगाला जा रहा है।

रीवा में 10 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद, 3 Kg से ज्यादा नशा जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

MD Drugs Worth 10 Crore seize in Rewa: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.087 किलोग्राम एमडी ड्रग्स के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, बरामद ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है। आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स कहां से लाई गई थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।

बेचने निकले थे, लेकिन गिरफ्तार करके जब्त किया माल

पुलिस के मुताबिक, 6 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सोनवर्षा निवासी मंडप सिंह (23) और ज्ञानभूषण शर्मा (27) मोटरसाइकिल से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स लेकर बिक्री के लिए निकलने वाले हैं। सूचना मिलते ही गढ़ थाना पुलिस ने घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान पुलिस को दोनों के पास से 3,087 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली। पुलिस का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपये है। इसके अलावा दोनों के पास मौजूद दो मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं।

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आखिर कहां से लाए थे इतना ड्रग, जांच जारी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। हालांकि, एमडी ड्रग्स के मामले में उनकी यह पहली गिरफ्तारी बताई जा रही है। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह ड्रग्स कहां से लाई गई थी और इसकी सप्लाई किस नेटवर्क के जरिए की जानी थी।

दो दिन पहले हुआ था एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा

दरअसल, दो दिन पहले ही मऊगंज जिले में भी एमडी ड्रग्स बनाने की एक फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। पुलिस ने शाहपुर थाना क्षेत्र के बिझौली गांव में एक सुनसान मकान पर छापा मारकर वहां से बड़ी मात्रा में संदिग्ध एमडी ड्रग्स, रासायनिक पदार्थ, एसिड और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए थे। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया था कि वहां तैयार की जा रही ड्रग्स की सप्लाई मुंबई तक की जा रही थी।

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रीवा के रहने वाले हैं आरोपी, 72 घंटे की रिमांड पर भेजे गए

मऊगंज फैक्ट्री मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी चंदन सिंह समेत पीकचंद्र यादव, अशोक गुप्ता और ऋषभ सेन को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी रीवा जिले के रहने वाले हैं। उन्हें अदालत में पेश करने के बाद 72 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

रीवा के पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि ड्रग्स का स्रोत क्या है, इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसका नेटवर्क किन राज्यों तक फैला हुआ है।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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