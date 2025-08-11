Restaurant owner murdered in Indore over spitting of paan MP के इंदौर में बेखौफ अपराधी, पान थूकने की बात पर रेस्टोरेंट मालिक का मर्डर, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Restaurant owner murdered in Indore over spitting of paan

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 08:33 AM
MP के इंदौर में बेखौफ अपराधी, पान थूकने की बात पर रेस्टोरेंट मालिक का मर्डर

मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के विजय नगर में रविवार रात कथित तौर पर पान थूकने की बात को लेकर हुए झगड़े में एक रेस्टोरेंट संचालक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। लहूलुहान हालत में दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। विजय नगर पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से आरोपियों की बाइक भी जब्त की है।

मृतक की पहचान नंदा नगर निवासी लेखराज जाटव के रूप में हुई है। लेखराज स्कीम नंबर 78 में राजा राम जी नाम से रेस्टोरेंट चलाता था।

विजय नगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने बताया कि स्कीम नंबर 54 स्थित मेघदूत गार्डन के सामने वाली सड़क पर नंदा नगर निवासी लेखराज जाटव की हत्या कर दी गई। घटना के समय मृतक अपने बड़े भाई शुभम जाटव और दोस्त बंटी के साथ था, तभी रास्ते में तीन बदमाशों में से एक ने उन पर पान थूक दिया। लेखराज ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने चाकू से उसके सीने पर वार कर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। पुलिस द्वारा घटनास्थल से बदमाशों की बाइक MP 09 BQ 7829 जब्त की गई है।

वहीं, मृतक के भाई शुभम ने बताया कि वह रात में अपने दोस्त और छोटे भाई लेखराज के साथ स्कीम नंबर 54 की वाइन शॉप पर बियर पीने गए थे। बियर पीने के दौरान तीन बदमाश उनको घूर रहे थे, जिस पर उन्होंने उन्हें अनदेखा किया और वहां से निकल गए। थोड़ी दूरी पर वह खड़े ही थे कि इतने में तीनों बदमाश वहां आए और उनमें से एक लेखराज के पास पान थूक दिया। इस पर हम तीनों ने विरोध किया तो बदमाशों ने चाकू निकालकर लेखराज के सीने पर वार कर दिए। शुभम और बंटी ने बीच बचाव किया तो बदमाशों ने उन पर भी चाकू चलाए और बाइक छोड़ भाग निकले। हादसे के बाद दोनों लेखराज की नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन खून ज्यादा बहने से उसकी मौत हो गई।

रिपोर्ट : हेमंत

Madhya Pradesh News
