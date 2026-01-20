Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Rescued Indore beggar turns out to be millionaire relative claims it misunderstanding
इंदौर प्रशासन का दावा- लाखों रुपये की संपत्ति का मालिक भिखारी, रिश्तेदार बोला- गलतफहमी है

संक्षेप:

Jan 20, 2026 09:51 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर, भाषा
इंदौर में प्रशासन के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि कुष्ठ रोग से जूझ रहा 50 वर्षीय भिखारी तीन मकानों, एक कार और तीन ऑटो रिक्शा समेत लाखों रुपये की संपत्ति का मालिक है। हालांकि, मामले के सुखियों में आने के बाद इस व्यक्ति के एक करीबी रिश्तेदार ने प्रशासन के दावे को गलत बताते हुए कहा कि अधिकारियों को कुछ गलतफहमी हो गई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी दिनेश मिश्रा ने बताया कि आम लोगों की सूचना पर सर्राफा क्षेत्र से एक कुष्ठ रोगी को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए बचाया गया है। उन्होंने बताया, हमें पता चला है कि इस शख्स के पास तीन पक्के मकान हैं। इनमें तीन मंजिलों वाला एक भवन शामिल है। इसके अलावा, उसके पास तीन ऑटो रिक्शा हैं जिन्हें उसने किराये पर दे रखा है।

कार में बैठकर भीख मांगने जाने का दावा

मिश्रा के मुताबिक इस व्यक्ति के पास एक कार भी है जिसमें बैठकर वह भीख मांगने जाता है और इसके लिए उसने ड्राइवर रखा हुआ है। उन्होंने बताया, कुष्ठ रोग से जूझ रहा यह व्यक्ति पहियों के सहारे घिसटने वाली गाड़ी पर बैठकर भीख मांगता है। मिश्रा के मुताबिक यह व्यक्ति वर्ष 2021-22 से भिक्षावृत्ति कर रहा है और यह भी पता चला है कि उसने सर्राफा क्षेत्र में लोगों को चार से पांच लाख रुपये उधार दिए हैं जिनसे वह हर रोज ब्याज वसूलता है।

परिवारवालों ने क्या कहा?

उन्होंने बताया, इस ब्याज से वह हर दिन 1,000 से 2,000 रुपये कमाता है। इसके अलावा, उसे रोजाना 400 रुपये से 500 रुपये भीख के तौर पर मिल जाते हैं। मिश्रा के मुताबिक इस व्यक्ति को एक आश्रय गृह में रखा गया है। उधर, भिखारी के भतीजे ने मीडिया के सामने आकर कहा कि जिस तीन मंजिला मकान को प्रशासन उसके ताऊ की मिल्कियत बता रहा है, वह उसकी मां के नाम पर है।

उसने कहा, मेरे ताऊ (भिखारी) की संपत्तियों के बारे में झूठे दावे किए जा रहे हैं। तीन मंजिला मकान सरकारी रिकॉर्ड में मेरी मां के नाम पर दर्ज है और मकान के वास्ते लिए गए कर्ज की किश्तें मैं भरता हूं। हमारे पास इसके सारे दस्तावेज हैं।इस शख्स ने कहा कि उसके ताऊ के एक अन्य मकान के मालिकाना हक को लेकर उसका एक व्यक्ति से विवाद चल रहा है।

उसने कहा, मेरे ताऊ सर्राफा क्षेत्र में छोटे-मोटे काम करने वाले लोगों को ब्याज पर रकम उधार देते हैं। (आश्रय गृह में) मुझसे मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि वह इस रकम की वसूली के लिए वह वहां जाते थे और किसी गलतफहमी के चलते उन्हें भिखारी बताकर उनकी तस्वीरें प्रसारित कर दी गई हैं।जिलाधिकारी शिवम वर्मा ने कहा कि इंदौर ‘भिक्षुकमुक्त शहर’ है और भिक्षावृत्ति की सूचना मिलने पर अभियान चलाकर भिखारियों का पुनर्वास किया जाता है।

उन्होंने कहा कि सर्राफा क्षेत्र में भिक्षावृत्ति से बचाए गए व्यक्ति की संपत्तियों के बारे में प्रशासन को शुरुआती जानकारी मिली है और तथ्यों की जांच के बाद उचित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने इंदौर में भीख लेने के साथ ही भीख देने और भिखारियों से कोई सामान खरीदने तक पर कानूनी रोक लगा रखी है और उसका दावा है कि शहर ‘भिक्षुकमुक्त’ है।

भिक्षावृत्ति उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन ‘प्रवेश’ की अध्यक्ष रूपाली जैन ने कहा कि कुष्ठ रोग से जूझ रहे 50 वर्षीय व्यक्ति के मामले को मानवीय नजरिये से देखा जाना चाहिए क्योंकि उसने लाखों रुपये की कथित संपत्ति भीख मांगकर नहीं बनाई है। उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति कुछ साल पहले मकान बनाने वाले मिस्त्री के तौर पर काम करता था, लेकिन कुष्ठ रोग के कारण उंगलियों और पैरों को गंभीर नुकसान के बाद वह यह काम जारी नहीं रख सका और सामाजिक व पारिवारिक भेद-भाव का शिकार होने के बाद उसने सर्राफा क्षेत्र की मशहूर चाट-चौपाटी के पास रात के वक्त भीख मांगनी शुरू कर दी।

जैन ने बताया,‘‘हमने पिछले चार साल के दौरान दो बार इस व्यक्ति को समझाया कि वह भीख मांगना छोड़ दे। उसने कुछ वक्त के लिए भीख मांगना छोड़ भी दिया था, लेकिन बाद में उसने फिर से भिक्षावृत्ति शुरू कर दी।’’

