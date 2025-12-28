Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Released from the police station, the husband murdered his wife.
सुबह थाने से रिहाई, शाम को हत्या, बोला- मैंने बीवी को मार दिया…; सामने आ रही ये वजह

सुबह थाने से रिहाई, शाम को हत्या, बोला- मैंने बीवी को मार दिया…; सामने आ रही ये वजह

संक्षेप:

आरोपी संजय चौहान ने पहले अपनी पत्नी सुमन चौहान (36) पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मां की चीख-पुकार सुनकर बीच-बचाव करने आई 14 वर्षीय मासूम बेटी पर भी उसने जानलेवा हमला कर दिया।

Dec 28, 2025 11:12 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
मध्य प्रदेश के इंदौर में जो हुआ, उसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चरित्र शंका के नाम पर हैवान बने पति ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर नृशंस हत्या कर दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी को कुछ घंटे पहले ही पुलिस ने धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया था और बाद में जेल भेजने के बजाय छोड़ दिया गया। घर पहुंचते ही आरोपी ने जो किया, उसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया।

आरोपी संजय चौहान ने पहले अपनी पत्नी सुमन चौहान (36) पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मां की चीख-पुकार सुनकर बीच-बचाव करने आई 14 वर्षीय मासूम बेटी पर भी उसने जानलेवा हमला कर दिया। खून से लथपथ बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही।

हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद लसूडिया थाने पहुंचा और पुलिस से कहा- “मैंने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया है।” घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया, जबकि गंभीर रूप से घायल बेटी को बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि वारदात स्कीम नंबर-78 के पास स्थित झुग्गी बस्ती में हुई। आरोपी संजय चौहान का अपनी पत्नी सुमन चौहान (36) से चरित्र को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। शनिवार सुबह विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और संजय ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सुमन की मौके पर ही हत्या कर दी। चीख-पुकार सुनकर 14 वर्षीय बेटी बीच-बचाव के लिए दौड़ी, लेकिन आरोपी ने मासूम पर भी चाकू से हमला कर दिया। खून से लथपथ बच्ची वहीं गिर पड़ी, जबकि मां की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार पति-पत्नी के बीच विवाद नया नहीं था। पहले भी कई बार झगड़े हुए, जिनकी शिकायत पुलिस तक पहुंची थी। एक मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भी भेजा जा चुका था। जेल से लौटने के बाद भी उसका हिंसक और शक भरा रवैया नहीं बदला।

एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि संजय की पहली पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी, जबकि सुमन की भी यह दूसरी शादी थी। आपसी अविश्वास और चरित्र शंका के चलते घर में लगातार तनाव बना रहता था। आरोपी मजदूरी करता है। यह सनसनीखेज हत्याकांड एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि शक, हिंसा और असंवेदनशीलता किस तरह एक परिवार को तबाह कर देती है— जहां एक मां की जान चली गई और एक मासूम बेटी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है।

रिपोर्ट- हेमंत