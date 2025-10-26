10 साल बाद जेल से छूटा था, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी करनेवाला है आदतन अपराधी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़released after 10 years accused of australian women cricketer molestation is serial offender
संक्षेप: इंदौर पुलिस ने आरोपी के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि उसका लंबा अपराधिक इतिहास है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए अकील उर्फ नाइट्रा के खिलाफ 10 क्रिमिनल केस हैं।

Sun, 26 Oct 2025 01:38 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
मध्य प्रदेश में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया की दो महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ हुई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस ने आरोपी के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि उसका लंबा अपराधिक इतिहास है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए अकील उर्फ नाइट्रा के खिलाफ 10 क्रिमिनल केस हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, डकैती, मारपीट और हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी को 10 साल की जेल के बाद भैरवगढ़ जेल से रिहा किया गया है।

पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अकील के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उसके खिलाफ कुछ केस 2012 के हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी के खिलाफ इंडियन पीनल कोड के अलावा आर्म्स एक्ट और एंटी-ड्रग्स कानून, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पेंटर का काम करता है और उसके माता-पिता मजदूरी करते हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेश दंडोतिया ने कहा कि अकील का अपराधिक इतिहास है। उन्होंने बताया कि अकील कई बार जेल जा चुका है। इस दौरान जब वो जमानत पर बाहर आया, तब भी कई अपराध को अंजाम दे चुका है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अकील ने एक साल पहले एक कपल पर चाकू से हमला किया और महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की थी। एक और मामले में अकील ने पुलिस से रायफल छीनकर फायरिंग करने की कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि हाल में वो जेल से छूटने के बाद इंदौर लौटा है।

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की तलाश में जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो वो बाइक पर नियंत्रण खो दिया और गिर गया। पुलिस ने बताया कि बाइक से गिरने के कारण उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में रखा हुआ है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
