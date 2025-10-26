10 साल बाद जेल से छूटा था, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी करनेवाला है आदतन अपराधी

संक्षेप: इंदौर पुलिस ने आरोपी के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि उसका लंबा अपराधिक इतिहास है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए अकील उर्फ नाइट्रा के खिलाफ 10 क्रिमिनल केस हैं।

मध्य प्रदेश में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया की दो महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ हुई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस ने आरोपी के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि उसका लंबा अपराधिक इतिहास है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए अकील उर्फ नाइट्रा के खिलाफ 10 क्रिमिनल केस हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, डकैती, मारपीट और हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी को 10 साल की जेल के बाद भैरवगढ़ जेल से रिहा किया गया है।

पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अकील के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उसके खिलाफ कुछ केस 2012 के हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी के खिलाफ इंडियन पीनल कोड के अलावा आर्म्स एक्ट और एंटी-ड्रग्स कानून, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पेंटर का काम करता है और उसके माता-पिता मजदूरी करते हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेश दंडोतिया ने कहा कि अकील का अपराधिक इतिहास है। उन्होंने बताया कि अकील कई बार जेल जा चुका है। इस दौरान जब वो जमानत पर बाहर आया, तब भी कई अपराध को अंजाम दे चुका है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अकील ने एक साल पहले एक कपल पर चाकू से हमला किया और महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की थी। एक और मामले में अकील ने पुलिस से रायफल छीनकर फायरिंग करने की कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि हाल में वो जेल से छूटने के बाद इंदौर लौटा है।