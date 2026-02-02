Hindustan Hindi News
रील बनाने से रोकने पर पति को मार डाला, फिर लाश के पास किया श्रृंगार; बीयर पीकर DJ पर लगाए ठुमके

रील बनाने से रोकने पर पति को मार डाला, फिर लाश के पास किया श्रृंगार; बीयर पीकर DJ पर लगाए ठुमके

संक्षेप:

Jhabua Crime : मध्य प्रदेश के झाबुआ में 28 जनवरी को रील नहीं बनाने देने के चलते कथित तौर पर पति की हत्या करने के मामले एक और खुलासा हुआ है। पति की हत्या के बाद आरोपी पत्नी ने न सिर्फ बीयर पी, बल्कि जमकर डांस भी किया था। इसके वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं।

Feb 02, 2026 11:35 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, झाबुआ
मध्य प्रदेश के झाबुआ में 28 जनवरी को रील नहीं बनाने देने के चलते कथित तौर पर पति की हत्या करने के मामले एक और खुलासा हुआ है। पति की हत्या के बाद आरोपी पत्नी ने न सिर्फ बीयर पी, बल्कि जमकर डांस भी किया था। इस दौरान वह घूंघट में रही। इसके वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं।

हैरान करने वाला यह मामला झाबुआ जिले थांदला तहसील के खवासा चौकी क्षेत्र के ग्राम नारेला का है। यहां रहने वाले कैलाश पिता रायचंद माल की शादी जून में हुई थी। उस वक्त उसे यह पता नहीं था कि जिस महिला को वह घर की खुशियों के लिए लाया है, वही उसकी दुनिया उजाड़ देगी। घर में काका थावरसिंह माल के बेटे बंटी की शादी के कारण जहां खुशियों का माहौल था, लेकिन आज वहां कैलाश के हत्याकांड के बाद मातम पसरा पड़ा है।

28 जनवरी की सुबह जब नारेला के माल परिवार की बारात जाने की तैयारी चल रही थी, तब कैलाश की बड़ी बहन लीला अपने भाई को नींद से जगाने गई। उसके द्वारा आवाज देने और शरीर से कम्बल हटाने पर भी कैलाश नहीं उठा तो उसने उसका पांव पकड़ा जो कड़क लगा तो वह डर गई। इस पर उसने अपने दूसरे भाई को बुलाया, तब अन्य परिजन भी दौड़कर वहां आए तो पता चला कि कैलाश अब इस दुनिया में नहीं रहा। कैलाश की पत्नी ने कथित तौर पर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसने हत्या के बाद चाचा के बेटे के शादी में आई नई अलमारी में उस रस्सी को छुपा दिया था। झाबुआ एसपी ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया था की नाबालिग पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है।

लाश के पास खड़े होकर किया श्रृंगार

बताया जा रहा है कि घर में पड़ी पति कैलाश की लाश के पास खड़े होकर आरोपी पत्नी न सिर्फ सजी-संवरी बल्कि साड़ी पहनने में अपनी भतीजी की मदद भी ली थी। इस दौरान भतीजी ने जब कैलाश को जगाने के लिए बोला तो महिला ने यह कहकर नहीं जगाने दिया कि कैलाश ने जगाने से मना किया है। उसने कहा था वह बारात में नहीं आएगा, इसीलिए इसे मत उठाओ। यह कहकर आरोपी पत्नी अन्य सदस्यों के साथ पास ही घर के बाहर बने मंडप के पास चली गई। वहां उसने बीयर केन भी पी और फिर खूब नाची थी।

रिपोर्ट : विजेन्द्र यादव

Praveen Sharma

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
