MYH अस्पताल में चूहों ने नवजात बच्चों के कुतरे थे हाथ, दूसरे शिशु की भी हो गई मौत

मध्य प्रदेश के इंदौर से MYH अस्पताल में नवजात बच्चों को चूहों द्वारा कुतरने का मामला सामने आया था। इसमें एक नवजात शिशु की मौत मंगलवार को हो गई थी, जबकि दूसरे शिशु की मौत आज बुधवार को हो गई है। हाथ कुतरने की बात सामने आने के बाद एम जी एम डीन घनघोरिया द्वारा 5 कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। इन कर्मचारियों में 2 स्टाफ नर्स, 2 नर्सिंग इंचार्ज और 1 नर्सिंग सुप्रिटेंडेंड शामिल हैं।

दूसरे बच्चे की आंतों में विकृति के चलते मौत हो गई है। एमवायएच अस्पताल के उपाधीक्षक, डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने बताया फीमेल बेबी की मौत सेप्टीसीमिया के कारण हुई है। परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। उन्हें मालूम था कि बच्ची को गंभीर बीमारी है। इसलिए उसे घर ले जाना चाहते हैं। इस बच्ची को बाएं हाथ की फिंगर की टिप पर काटा था। डॉक्टर ने बताया कि उसके उंगली में कंप्लीट बाइट नहीं था।