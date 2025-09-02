MP : इंदौर के सरकारी MYH अस्पताल में चूहों ने 2 नवजात बच्चों के शरीर को कुतरा, जांच के आदेश

मध्य प्रदेश के इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल (एमवायएच) में पिछले 48 घंटों के दौरान चूहों द्वारा दो नवजात बच्चों के शरीर को कुतरने की घटनाएं सामने आई हैं। एमवायएच के एक अधिकारी ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने मंगलवार को इसकी जांच का आदेश दिया।

मध्य प्रदेश के इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव अस्पताल (एमवायएच) में पिछले 48 घंटों के दौरान चूहों द्वारा दो नवजात बच्चों के शरीर को कुतरने की घटनाएं सामने आई हैं। एमवायएच के एक अधिकारी ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने मंगलवार को इसकी जांच का आदेश दिया। एमवायएच की गिनती सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में होती है।

एमवायएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. अशोक यादव ने बताया कि बीते 48 घंटों के दौरान चूहों ने नवजात बच्चों की सर्जरी से जुड़े विभाग के आईसीयू में एक बच्चे की अंगुलियों पर काटा, जबकि दूसरे बच्चे के सिर और कंधे पर दांत गड़ा दिए।

डॉ. अशोक यादव के अनुसार, ‘‘दोनों बच्चे जन्मजात विकृतियों से जूझ रहे हैं। इनमें से एक बच्चे को खरगोन जिले में लावारिस हालत में छोड़ दिया गया था और उसे इलाज के लिए एमवायएच भेजा गया था।’’

उन्होंने बताया कि चूहों द्वारा नवजात बच्चों के शरीर को कुतरने के मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है ताकि पता चल सके कि इसमें किन लोगों की लापरवाही और चूक रही है।

उन्होंने बताया कि एमवायएच के कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि वे अस्पताल में पूरे 24 घंटे निगरानी बनाए रखें ताकि आगे से ऐसी घटना न हो। उन्होंने कहा कि अस्पताल की खिड़कियों पर लोहे की मजबूत जालियां लगवाई जा रही हैं और मरीजों के तीमारदारों से कहा गया है कि वे बाहर से खाने-पीने का सामान लेकर अस्पताल के वॉर्ड में न आएं क्योंकि ये चीजें चूहों को आकर्षित करती हैं।

इस बीच, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए न्यायिक जांच की मांग की है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस की के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा, ‘‘एमवायएच में दो नवजात शिशुओं के शरीर को चूहों द्वारा कुतरने का मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली भयावह घटना है। इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।’’