Rats bite hands of newborn babies in Indore's MY Hospital, 1 dies; 2 nursing officers suspended MYH अस्पताल में चूहों ने नवजात बच्चों के कुतरे हाथ, 1 शिशु की मौत; 2 नर्सिंग ऑफिसर सस्पेंड, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Rats bite hands of newborn babies in Indore's MY Hospital, 1 dies; 2 nursing officers suspended

MYH अस्पताल में चूहों ने नवजात बच्चों के कुतरे हाथ, 1 शिशु की मौत; 2 नर्सिंग ऑफिसर सस्पेंड

हाथ कुतरने की बात सामने आने के बाद एम जी एम डीन घनघोरिया द्वारा सख्त एक्शन लेते हुए 5 कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई थी। इन कर्मचारियों में 2 स्टाफ नर्स, 2 नर्सिंग इंचार्ज और 1 नर्सिंग सुप्रिटेंडेंड शामिल हैं।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरTue, 2 Sep 2025 08:50 PM
share Share
Follow Us on
MYH अस्पताल में चूहों ने नवजात बच्चों के कुतरे हाथ, 1 शिशु की मौत; 2 नर्सिंग ऑफिसर सस्पेंड

इंदौर के MYH अस्पताल में चूहों द्वारा दो नवजात बच्चों के हाथ कुतरने का मामला सामने आया था। इनमें से एक नवजात शिशु की मौत मंगलवार को हो गई है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इस बात से इंकार कर रहा है। हाथ कुतरने की बात सामने आने के बाद एम जी एम डीन घनघोरिया द्वारा 5 कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इन कर्मचारियों में 2 स्टाफ नर्स, 2 नर्सिंग इंचार्ज और 1 नर्सिंग सुप्रिटेंडेंड शामिल हैं।

जानकारी में सामने आया है कि मेडिकल कालेज डीन घनघोरिया ने तुरंत एक्शन लेते हुए नर्सिग ऑफिसर आकांशा बेन्जामिन, स्वेता चौहान को सस्पेंड किया है। सहायक प्रभारी नर्सिग ऑफिसर कलावती बलावी को शोकाज नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही प्रवीणा सिंह प्रभारी नर्सिग ऑफिसर पीआईसीयु और डॉ मनोज जोशी प्रभारी व प्राध्यापक पीडियाट्रिक्स सर्जरी विभाग को भी शोकाज नोटिस दिया गया है।

ये भी पढ़ें:31 अगस्त को दिल्ली लौटी फ्लाइट की नहीं हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग, फिर क्या हुआ था
ये भी पढ़ें:चरित्रहीन हो चुका है वह दल, सिंधिया ने इशारों-इशारों में कांग्रेस पर साधा निशाना

मेडिकल कॉलेज के डीन घनघोरिया ने ऐजाईल कम्पनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। MYH अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉ अशोक यादव को तुरंत पेस्ट कन्टोल करने के दिशा निर्देश दिये गये हैं। ऐजाईल कम्पनी तथा MYH अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉ अशोक यादव द्वारा लापरवाही बरतने पर उनसे पेस्ट कन्टोल की जानकारी भी माँगी गई है।

डीन द्वारा एक उच्च स्तरीय जाँच कमेटी भी बनाई गई है। इसमें डॉ एस बी बन्सल, डॉ शशि शंकर शर्मा, डॉ अरविंद शुक्ला, डॉ निर्भय मेहता एवं डॉ बसंत निगवाल के साथ नर्सिग आफिसर सिस्टर दयावति दयाल रहेंगे। ये कमेटी आपनी रिपोर्ट देगी और जो भी दोषी होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा।

लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा एम. वाय. एच. अस्पताल के एन.आई.सी.यू वार्ड में भर्ती बच्चों के चूहों द्वारा हाथ कुतरने के संबंध में जांच और स्पष्टीकरण भेजने का लिखित नोटिस जारी किया गया है।

रिपोर्ट- हेमंत

Madhya Pradesh Dead Body
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|