रत्लाम
लव मैरिज की तो मिलना-जुलना, दूध, बातचीत हो जाएगी बंद... MP के इस गांव का अजीब फरमान

लव मैरिज की तो मिलना-जुलना, दूध, बातचीत हो जाएगी बंद... MP के इस गांव का अजीब फरमान

संक्षेप:

Jan 26, 2026 02:09 pm IST
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एक गांव से ऐसा मामला सामने आया है जिसने संवैधानिक मूल्यों को कठघरे में खड़ कर दिया है। गांव के लोगों ने अपनी मर्जी से शादी करने वाले परिवारों के खिलाफ खुलेआम सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की है। मामला पिपलौदा थाना क्षेत्र के पांचवा गांव का है।

एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा जिसमें लव मैरिज करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही गई है। वीडियो में एक युवक ग्रामीणों के बीच फरमान पढ़ता नजर आ रहा है। वीडियो के मुताबिक, समस्त ग्राम पांचवा की ओर से यह फैसला लिया गया है कि जो भी भागकर शादी करेंगे उनके परिवार को सजा दी जाएगी। वहीं जो भी इन परिवारों की मदद करने की कोशिश करेगा वही सजा उन्हें भी दी जाएगी।

मिलना-जुलना भी बंद कर दिया जाएगा

वीडियो में युवक ये कहता हुआ भी नजर आ रहा है कि लव मैरिज करने वालों के परिवार को न गांव में दूध दिया जाएगा और न ही मजदूरी पर बुलाया जाएगा। ऐसे परिवारों को शुभ काम और धार्मिक आयोजन में भी शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही गांव की बैठकों, चर्चाओं और सामूहिक फैसलों में भी दखलअंदाजी नहीं होगी। यहां तक वायरल वीडियो में युवक कहता नजर आ रहा है कि ऐसे परिवारों का किसी से मिलना-जुलना भी बंद कर दिया जाएगा।

न पंडित पूजा कराएंगे न ही नाई आएंगे

फरमान में युवक ने ये भी कहा कि किसी को भी समाजिक बहिष्कार किए गए परिवारों के घर पर काम करने की इजाजत नहीं होगी और न पंडित पूजा कराएंगे न ही नाई आएंगे। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्रामीण भारी संख्या में मौजूद और चुपचाप इस फरमान को सुन रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि वे इसपर सहमति जता रहे हैं।

कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी

वहीं वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया। जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पटवारी ने गांव का दौरा किया और सामाजिक बहिष्कार को अवैध और असंवैधानिक बताया। एसडीओपी संदीप मालवीय ने कहा कि औपचारिक शिकायत मिलने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि कानून के तहत 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं।

