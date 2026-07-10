दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर नितिन गडकरी के काफिले के सामने आए तीन युवक, हाथ से किया इशारा, क्या मामला?
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के काफिले के सामने तीन युवक आ गए। इस दौरान प्रशासन मे हड़कंप मच गया। युवकों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वे सड़क पर क्यों थे।
मध्य प्रदेश के रतलाम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का काफिला दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजर रहा था तभी बीच सड़क तीन युवक दिखे। इस दौरान तीनों युवक ने एकसाथ हाथ से इशारा भी किया। तेज रफ्तार कारों के काफिले के बीच अचानक युवकों के सामने नजर आने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत यह रही कि काफिला बाल-बाल किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बचा गया।
दरअसल केंद्रीय मंत्री गडकरी रतलाम में निरीक्षण के लिए आए थे। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को सड़क सुरक्षा और अन्य मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। वे इस दौरान वे मंदसौर जिले के गरोठ से झाबुआ की ओर जा रहे थे। युवकों के अचानक काफिले के बीच आने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया।
कौन हैं तीनों युवक?
इंडिया टुडे के मुताबिक आनन-फानन में पुलिस ने तीनों युवकों से पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि काफिले के सामने आने वाले युवक 8 लेने वाले एक्सप्रेसवे के आस-पास के गांव के निवासी हैं। वे गडकरी से मिलकर एक्सप्रेस से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करना चाहते थे। युवक विशेषकर खेतों में पानी भरने की समस्या और इस प्रोजेक्ट के वजह से उन्हें हो रही अन्य दिक्कतों के बारे में मंत्री को बताना चाहते थे।
पहले ही कर दी गई थी अधिकारियों की तैनाती
हालांकि गडकरी की विजिट से पहले ही प्रशासन ने अधिकारियो की तैनाती कर दी थी और ग्रामीणों से लिखित में शिकायतें भी ले ली थीं। आपको बता दें कि कुल 1,350 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का करीब 245 किलोमीटर का हिस्सा मध्यप्रदेश के मंदसौर, रतलाम और झाबुआ जिलों से होकर गुजरता है।
12 घंटे में दिल्ली से मुंबई
एक्सप्रेसवे के पूरी तरह शुरू होने पर रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए दिल्ली से मुंबई की दूरी मौजूदा 24 घंटे के मुकाबले महज 12 घंटे में तय की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से वाहन दौड़ाए जा सकेंगे। गडकरी ने हाल में जानकारी दी है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का 75 से 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है।
आलोचनाओं के घेरे में हैं गडकरी
मालूम हो कि इन दिनों गडकरी ई20 पेट्रोल को लेकर आलोचनाओं के घेरे में हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि ई20 पेट्रोल का उनका फैसला खुद का नहीं बल्कि सबकी सहमति और लंबे समय तक टेस्टिंग के बाद ही लिया गया है। उन्होंने कहा है कि ई20 पेट्रोल से वाहन के इंजन को नुकसान नहीं पहुंचता है।
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