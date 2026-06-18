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रणथंबोर एक्सप्रेस के पहिए से अचानक निकला धुंआ, मच गई अफरा-तफरी; ट्रेन से नीचे उतरे यात्री

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, रतलाम
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इंदौर से जोधपुर जा रही रणथंभौर एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12465 के जनरल कोच के नीचे से अचानक धुआं निकलने लगा जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री सामान के साथ ही ट्रेन से नीचे उतरने लगे।

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, इंदौर से जोधपुर जा रही रणथंभौर एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12465 में गुरुवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ट्रेन के एक जनरल कोच के नीचे से अचानक धुआं निकलता दिखाई दिया, यह घटना सुबह करीब पौने 10 बजे लूणी-रीछा स्टेशन के पास हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धुआं उठते ही किसी यात्री ने आग लगने की आशंका जताई, जिससे कोच में सवार यात्रियों के बीच दहशत फैल गई, ट्रेन रुकते ही कई यात्री अपना सामान लेकर जल्दबाजी में नीचे उतर गए और बड़ी संख्या में लोग पटरियों पर पहुंच गए, घटना के दौरान दूसरी लाइन पर भी एक ट्रेन खड़ी थी, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई।

रेलवे सूत्रों के मुताबिक, लोको पायलट द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगाए जाने के कारण पहियों के पास से धुआं निकला हो सकता है, हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, बताया जा रहा है कि लूणी-रीछा स्टेशन पर रणथंभौर एक्सप्रेस का निर्धारित ठहराव नहीं है और अचानक रेड सिग्नल मिलने पर ट्रेन रोकी गई थी।

सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी अग्निशमन यंत्र लेकर मौके पर पहुंचे और तकनीकी टीम ने ट्रेन की जांच की, लगभग 20 मिनट तक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही, जांच के बाद ट्रेन को सुरक्षित रवाना कर दिया गया, राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री के घायल होने या किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है, रेलवे मामले की जांच कर रहा है।

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मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


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