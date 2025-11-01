Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़rare snake worth crores of rupees was found with two youths in MP, preparing to do this
MP में दो युवकों से करोड़ों का दुर्लभ प्रजाति का सांप बरामद, पुलिस ने बताया क्या करने तैयारी में थे आरोपी

MP में दो युवकों से करोड़ों का दुर्लभ प्रजाति का सांप बरामद, पुलिस ने बताया क्या करने तैयारी में थे आरोपी

संक्षेप: अशोकनगर के कोतवाली थाने में उपनिरीक्षक मनीष गुर्जर के नेतृत्व में बनी इस टीम ने JBS कॉलोनी क्षेत्र में घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास एक बैग में जीवित रेड सैंड बोआ साँप मिला।

Sat, 1 Nov 2025 06:56 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अशोकनगर, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के अशोकनगर से दुर्लभ प्रजाति के सैंड बोआ सांप के बरामद होने का मामला सामने आया है। जिसका बाजार मूल्य करोड़ों रुपए आंका जाता है। कोतवाली पुलिस ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो सांप तस्करों को गिरफ्तार किया है, और उनसे दुर्लभ प्रजाति के दो मुंहा रेड सैंड बोआ सांप को बरामद करने में सफलता पाई है। पुलिस के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस दोमुंहे सांप की कीमत 5 करोड़ रुपए से लेकर 25 करोड़ रुपए तक होती है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी उस वक्त हुई, जब वो राजस्थान से मोटरसाइकिल पर सांप लेकर आ रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने मामले की जानकारी देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चेकिंग के दौरान तस्करों को पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि इस बारे में गुप्त सूचना मिली थी। जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह कुंवर, एसडीओपी विवेक शर्मा और थाना प्रभारी निरीक्षक रवि प्रताप सिंह चौहान के निर्देशन में एक टीम गठित की गई। उपनिरीक्षक मनीष गुर्जर के नेतृत्व में बनी इस टीम ने JBS कॉलोनी क्षेत्र में घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास एक बैग में जीवित रेड सैंड बोआ साँप मिला।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान बाबू आदिवासी (27 वर्ष) पुत्र करन सिंह आदिवासी और शिवा आदिवासी (20 वर्ष) पुत्र कैलाश आदिवासी, निवासी ग्राम टीटौर, थाना बहादुरपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे यह सांप जयपुर (राजस्थान) से अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से लाए थे और इसे बेचने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 और 39 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस अधीक्षक मिश्रा ने कहा कि वन्यजीव हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनका संरक्षण हमारा नैतिक और कानूनी दायित्व है। उन्होंने यह भी बताया कि अशोकनगर पुलिस अवैध तस्करी और वन्यजीव अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|