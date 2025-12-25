नींद की 45 गोलियां और 6 पन्नों का सुसाइड नोट; मौत से जूझ रही रेप पीड़िता की PM मोदी से न्याय की गुहार

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Rape victim took 45 sleeping pills rat poison and wrote a six page suicide note
संक्षेप:

मध्य प्रदेश में एक रेप पीड़िता ने जान देने की कोशिश की। इससे पहले उसने 6 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें चौंकाने वाले दावे किए हैं। उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता ने सुसाइड नोट में पीएम मोदी से न्याय दिलाने की गुहार लगाई गई है।

Dec 25, 2025 04:55 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश में एक रेप पीड़िता ने जान देने की कोशिश की। इससे पहले उसने 6 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें चौंकाने वाले दावे किए हैं। उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सुसाइड नोट में पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव से न्याय दिलाने की गुहार लगाई गई है।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, उनके पति संजय दुबे और बेटे रजत शर्मा पर गंभीर आरोप लगाने वाली रेप पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया। युवती ने करीब 45 नींद की गोलियां और चूहा मारने की दवा खा ली। उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

पीड़िता ने आत्महत्या से पहले 6 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। इसमें उसने बीते 7 महीनों से मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए नपा अध्यक्ष, उनके पति और बेटे को अपनी हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड नोट में शादी का भरोसा, धमकियों और 50 लाख रुपए का लालच देकर राजीनामा कराने के दबाव का भी जिक्र किया गया है।

पीड़िता ने अपने सुसाइड नोट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता ने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं अपने पूरे होश में से सुसाइड नोट लिख रही हूं। मेरी मौत का कारण शिवपुरी नपा अध्यक्ष गायत्री शर्मा और उनके पति संजय शर्मा हैं। इन दोनों पति-पत्नी को पहले से ही मेरे और उनके बेटे रजत शर्मा के प्रेम प्रसंग की जानकारी थी। गायत्री शर्मा ने भी मुझसे बोला था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुम्हारे घर शादी की बात कर लूंगी। पीड़िता के मुताबिक रजत ने भी शादी का झूठा वादा कर मुझे फंसाए रखा। फिर मुझे पता चला कि रजत और उसके घर वाले किसी और से रजत की सगाई कर रहे हैं। 14 अप्रैल 2025 को उनकी सगाई थी।

पीड़िता के मुताबिक 10 अप्रैल को उसने रजत से बात की। रजत ने कहा कि उसने पूरी कोशिश कर ली, अब तुम मेरी मम्मी से बात कर लो। मैं घर गई तो गायत्री देवी ने बोला कि शादी तो मैं तुमसे नहीं करूंगी। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बोला कि त्याग और बलिदान करना सीखो। जब उन्होंने गाली दी तब उनका बेटा भी वहीं था।

इसके बाद 14 अप्रैल को मैं थाने पहुंची। 5 घंटे तक बैठी रही, लेकिन मेरी शिकायत दर्ज नहीं की गई। उधर, रजत की धूम-धाम से सगाई हो गई। गायत्री देवी ने राजनीतिक दबाव डालकर और झूठा आश्वासन देकर मुझे वहां से जाने को बोला।15 अप्रैल को एक फैक्टरी में रजत और मेरा परिवार मिला। यहां उन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाते हुए मुझे और मेरे परिवार को बेइज्जत किया।

रिपोर्टः अमित कुमार

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
Madhya Pradesh News
