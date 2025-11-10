रेप, ब्लैकमेलिंग और गर्भपात; ‘हैप्पी पंजाबी’ बन पहचान छिपाई, कलमा याद न करने पर पीटता था इरफान

संक्षेप: पीड़िता ने बताया कि इरफान अली ने अपना नाम उस समय “हैप्पी पंजाबी” बताया। नौकरी दिलाने का झांसा देकर मुझे होटल में बुलाया और वहाँ कोल्ड ड्रिंक पिलाकर मुझे बेहोश कर दिया। जब मैं सुबह उठी तो मेरे शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे।

इंदौर के विवादित जिहादी हैप्पी अली उर्फ हैप्पी पंजाबी उर्फ इरफान अली के खिलाफ 21 वर्षीय युवती ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए रेप, ब्लैकमेलिंग और जबरन गर्भपात का केस दर्ज कराया है। युवती का आरोप है कि आरोपी ने अपनी असल पहचान छिपाई, नौकरी का झांसा देकर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया, फिर फोटो/वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। जिसके बाद जबरन शारीरिक संबंध बनाते रहा। यहां तक कि धार्मिक दबाव डाला गया। कलमा याद न करने वह उसे खूब पीटता था।

मामले में पीड़िता ने करणी सेना की मदद ली। शिकायत पर विजयनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता की आपबीती शिकायत के अनुसार पीड़िता मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है, उसने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह निपानिया में किराये के मकान में रहती है और मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी, मेरी मुलाकात मई 2023 में इरफान अली उर्फ हैप्पी अली से हुई थी, उसने अपना नाम उस समय “हैप्पी पंजाबी” बताया था। हैप्पी ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर मुझे होटल में बुलाया और वहां कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया। जब मैं सुबह उठी तो मेरे शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। तब मुझे पता चला कि हैप्पी ने मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए विरोध किया तो जिहादी हैप्पी बोला तेरे अश्लील फोटो-वीडियो भी बनाये है।

फोटो-वीडियो दिखाकर ब्लैकमेलिंग जिसके बाद से ही आरोपी मुझे डरा धमकाकर बार-बार ब्लैकमेल कर मेरे किराये के कमरे पर आता रहा और फोटो-वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाता रहा। 2024 में हैप्पी मुझे कहीं लेकर जा रहा था। इसी दौरान उसका विजयनगर क्षेत्र में ऑटो चालक से झगड़ा हुआ था, तब मुझे पता चला कि वह हैप्पी पंजाबी नही बल्कि इरफान अली हैं। विरोध किया तो बोला मैं मुस्लिम हूं, तुझे भी मुसलमान बनना पड़ेगा।

विजयनगर में ऑटो चालक से हुए विवाद के बाद में अपने घर राजस्थान चली गई। जनवरी 2025 में फिर से इंदौर आई तो हैप्पी मुझे फिर से संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन का दबाव और ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाने लगा। उसकी हरकतों के कारण में फिर से राजस्थान चली गई। इंदौर फिर आई तो परेशान ब्लैकमेल कर देवास ले गया वहां से जैसे तैसे कर इंदौर आई और घटना परिजनों को बताई। जिहादी हैप्पी अली ने मेरे साथ आखिरी बार अक्टूबर 2025 मे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए हैं। एक दिन वह मुझे घर पर छोडकर कही गया तो मैं वहां से भागकर इंदौर आ गई। लोकलाज के डर से मैने अभी तक हैप्पी के खिलाफ रिपोर्ट नही किया था। मामले में पुलिस ने हैप्पी अली पर दुष्कर्म , ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण का दबाव सहित अन्य धारा में केस किया है।

बार बार दुष्कर्म, फिर गर्भपात पीड़िता के मुताबिक, जून माह में मैं वापस इंदौर आई तो उसी माह के आसपास आरोपी मुझे देवास ले गया और वहां एक एकांत फ्लैट में बंद कर मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिस कारण मैं गर्भवती हुई, फिर मुझे कोई दवा देकर जबरन गर्भपात करवा दिया गया, जिससे मेरी सेहत खराब हो गई। पीड़िता के मुताबिक हैप्पी अली मुझे सिगरेट से दागता था, मारपीट करता था, जिससे मुझे सिर पर चोट और हाथ पर कट के निशान भी है।

कलमा याद नही होने पर पीटता था पीड़िता ने दर्ज रिपोर्ट में यह भी बताया कि हैप्पी अली मुझे धर्म परिवर्तन कर निकाह का कहता। मुझे कलमा एवं मुस्लिम दुआ याद करवाता था। मुस्लिम दुआ याद नही होने पर मुझसे मारपीट करता था। मुझसे रोजे रखवाता था एवं मुझे बुर्का पहनने को कहता था। मैं मना करती थी तो कहता था तू मुझे जानती नहीं है, ज्यादा समझदार बनी तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा।

ड्रग्स पार्टी जानकारी के मुताबिक, हैप्पी अली ड्रग्स की बड़ी पार्टियों का आयोजन इंदौर में बड़े पैमाने पर करता है और हैप्पी अली पर 15 से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। उस पर जिला बदर , रासुका भी लग चुकी है। सूत्रों से जानकारी लगी है कि आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करने का काम भी करता है।