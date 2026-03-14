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रेप के आरोपी के घर पीड़िता के परिजनों ने किया हमला, पीट-पीटकर मां की हत्या

Mar 14, 2026 10:18 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी
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मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। जिले के रन्नौद कस्बे में रेप की घटना के बाद हालात हिंसक हो गए। आंगनवाड़ी सहायिका के साथ रेप का आरोप लगने के बाद पीड़िता के घरवालों ने हमला कर दिया, हमले में आरोपी की मां की मौत हो गई।

रेप के आरोपी के घर पीड़िता के परिजनों ने किया हमला, पीट-पीटकर मां की हत्या

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। जिले के रन्नौद कस्बे में रेप की घटना के बाद हालात हिंसक हो गए। आंगनवाड़ी सहायिका के साथ रेप का आरोप लगने के बाद पीड़िता के आक्रोशित परिजन आरोपी इंदल गुर्जर के घर पहुंच गए और उस पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच-बचाव करने आई आरोपी की 60 साल की मां शिव कुंअर गुर्जर की लाठियों से पिटाई कर दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं आरोपी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

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पुलिस के अनुसार, हत्या की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इंदल सिंह गुर्जर पर आंगनवाड़ी सहायिका के साथ रेप का आरोप है। मामले की जानकारी मिलते ही पीड़िता के परिजन आक्रोशित होकर आरोपी के घर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी।

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बेटे को बचाने आई मां पर हमला

इसी दौरान आरोपी की मां शिवकुंवर अपने बेटे को बचाने आईं। हमलावरों ने उन्हें भी लाठियों से पीटा, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद हमलावर मौके से भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

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क्या बोली पुलिस

रन्नौद थाना प्रभारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि आंगनवाड़ी सहायिका की शिकायत पर आरोपी इंदल गुर्जर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। महिला की मौत के मामले में जांच जारी है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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