Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Rape Accused Escape then threaten to jump demanding 50 thousand rupees

रेप के आरोपी ने पुलिस से ही मांग लिए 50 हजार रुपए, कूदने की धमकी भी दी; MP में गजब केस

मध्य प्रदेश के सागर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रेप और एससी/एसटी एक्ट के मामले में एक विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से भाग निकला और पुलिस आवास की छत पर चढ़ गया।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपालSun, 12 Oct 2025 09:58 PM
share Share
Follow Us on
रेप के आरोपी ने पुलिस से ही मांग लिए 50 हजार रुपए, कूदने की धमकी भी दी; MP में गजब केस

मध्य प्रदेश के सागर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रेप और एससी/एसटी एक्ट के मामले में एक विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से भाग निकला और पुलिस आवास की छत पर चढ़ गया। इसके बाद इसने पुलिस से 50 हजार रुपए की मांग भी की। जानकारी के मुताबिक ये पूरा ड्रामा करीब एक घंटे तक चला जिसके बाद पुलिस उसको समझा बुझा कर नीचे उतारने में कामयाब रही और पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार कर लिया।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कैदी की पहचान रनजीत घोषी के तौर पर हुई है। उसे राहतगढ़ थाने में दर्ज एक मामले की सुनवाई के लिए जेल से सागर जिला कोर्ट लाया गया था। पेशी के बाद, जब उसे वापस जेल ले जाया जा रहा था, तो वह भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा भी किया। कैदी कोर्ट से लगभग आधा किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर के पास एक पुलिस क्वार्टर की छत पर चढ़ गया। इतने में पुलिस वाले नीचे जमा हो गए थे तो कैदी उनसे 50 हजार रुपए मांगने लगा और नीचे कूदने की धमकी देने लगा।

रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने आरोपी से लगभग एक घंटे तक बातचीत की और फिर उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। घटनास्थल पर मौजूद एक अधिकारी ने बताया, हमने उसे बातों में उलझाए रखा ताकी वह खुद को चोट ना पहुंचाए। इसके बाद एक टीम पीछे से ऊपर चढ़ी और उसे अचानक पकड़ लिया। घोषी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और जेल भेज दिया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गोपालगंज पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कानूनी हिरासत से भागने का एक नया मामला दर्ज किया गया है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|