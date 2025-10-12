रेप के आरोपी ने पुलिस से ही मांग लिए 50 हजार रुपए, कूदने की धमकी भी दी; MP में गजब केस
मध्य प्रदेश के सागर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रेप और एससी/एसटी एक्ट के मामले में एक विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से भाग निकला और पुलिस आवास की छत पर चढ़ गया।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कैदी की पहचान रनजीत घोषी के तौर पर हुई है। उसे राहतगढ़ थाने में दर्ज एक मामले की सुनवाई के लिए जेल से सागर जिला कोर्ट लाया गया था। पेशी के बाद, जब उसे वापस जेल ले जाया जा रहा था, तो वह भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा भी किया। कैदी कोर्ट से लगभग आधा किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर के पास एक पुलिस क्वार्टर की छत पर चढ़ गया। इतने में पुलिस वाले नीचे जमा हो गए थे तो कैदी उनसे 50 हजार रुपए मांगने लगा और नीचे कूदने की धमकी देने लगा।
रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने आरोपी से लगभग एक घंटे तक बातचीत की और फिर उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। घटनास्थल पर मौजूद एक अधिकारी ने बताया, हमने उसे बातों में उलझाए रखा ताकी वह खुद को चोट ना पहुंचाए। इसके बाद एक टीम पीछे से ऊपर चढ़ी और उसे अचानक पकड़ लिया। घोषी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और जेल भेज दिया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गोपालगंज पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कानूनी हिरासत से भागने का एक नया मामला दर्ज किया गया है।