रक्षाबंधन 2025: घर से निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक रूट, भोपाल में आज सब बदल गया है

Bhopal Traffic Route Diversion: रक्षाबंधन को लेकर भोपाल पुलिस ने ट्रैफिक में आज बदलाव किया है। कई क्षेत्रों में अलग-अलग रूट डायवर्जन और पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। ऐसे में घर से निकलने से पहले जान लें कहां गाड़ी पार्क करनी है और किस रास्ते से प्रमुख बाजारों में पहुंचेंगे।

आज रक्षाबंधन है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक का दबाव रहने की संभावना है। पुलिस का मानना है कि प्रमुख बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ हो सकती है। इस आशंका को देखते हुए भोपाल यातायात पुलिस ने पार्किंग और यातायात व्यवस्था में बदलाव किए हैं। शहर के प्रमुख बाजार जैसे जुमेराती, चौक बाजार, न्यू मार्केट, 10 नंबर मार्केट, बैरागढ़ सहित कई क्षेत्रों में अलग-अलग रूट डायवर्जन और पार्किंग स्थल बनाए गए हैं।

सार्वजनिक वाहन का करें उपयोग भोपाल पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। भीड़ के समय वंदेमातरम् चौक से 10 नंबर मार्केट की ओर जाने वाले वाहन केवल 10 नंबर मार्केट तिराहे से होकर नेशनल अस्पताल तक जा सकेंगे। इसी तरह, साढ़े 10 नंबर स्टॉप से भी यही रूट रहेगा। नेशनल अस्पताल से 10 नंबर मार्केट और वंदेमातरम् चौक की ओर सीधा आवागमन बंद रहेगा।

यहां नहीं जा सकेंगे चार पहिया वाहन भोपाल पुलिस के अनुसार, जुमेराती, छोटे भैया चौक, जनकपुरी, घोड़ा नक्कास चौक, हनुमानगंज और आजाद मार्केट में चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लोडिंग वाहन और ऑटो रिक्शा का प्रवेश भी इन क्षेत्रों में बंद रहेगा। वहीं भीड़ बढ़ने पर रंगमहल चौक से थाना चौक और टीटी क्रॉस से थाना चौक की ओर यातायात डायवर्ट कर दिया जाएगा।

यहां करें गाड़ियों की पार्किंग एमपी नगर जोन-1 और बैरागढ़ (चंचल चौक) में भी मल्टीलेवल पार्किंग का प्रयोग करें

डीआईजी बंगला, सिंधी कॉलोनी, करोंद और शाहजहांनाबाद से आने वाले वाहन भोपाल टॉकीज चौराहे से बाल विहार ग्राउंड में पार्क किए जाएंगे।

भारत टॉकीज की ओर से आने वाले दोपहिया वाहन सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में पार्क होंगे।

संगम टॉकीज से सब्जी मंडी होकर आने वाले तीन और चार पहिया वाहन सब्जी मंडी परिसर में पार्क करने होंगे।