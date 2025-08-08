Raksha Bandhan 2025 Avoid love jihad by not tying rakhi to jihadi Hindu organizations campaign in Bhopal 'राखी केवल सनातनी की कलाई पर... जिहादी को राखी न बांधकर लव जिहाद से बचें', Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Raksha Bandhan 2025 Avoid love jihad by not tying rakhi to jihadi Hindu organizations campaign in Bhopal

'राखी केवल सनातनी की कलाई पर... जिहादी को राखी न बांधकर लव जिहाद से बचें'

Raksha Bandhan 2025: रक्षा बंधन 9 अगस्त 2025 को है। इसको लेकर बाजारों में रौनक है। इस बीच राखी को लेकर हिंदू संगठन अभियान चल रहे हैं और हिंदू बहनों से कह रहे हैं कि राखी केवल सनातनी की कलाई पर बांधी जानी चाहिए।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, भोपालFri, 8 Aug 2025 05:25 PM
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रक्षा बंधन ( 9 अगस्त 2025 ) से पहले संस्कृति बचाओ मंच सहित कई हिंदू संगठन राखी को लेकर अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत महिलाओं से अपील कर रहे हैं कि वे केवल सनातनी (हिंदू) भाइयों को ही राखी बांधें। संगठन के नेता पंडित चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि यह अभियान लव जिहाद से हिंदू बहनों को बचाने के लिए है, ना कि किसी के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि राखी केवल हिंदू भाइयों की कलाई पर बांधी जानी चाहिए ताकि महिलाएं धोखे से सुरक्षित रहें।

राखी बाजारों में जागरूकता अभियान

हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भोपाल के बाजारों, खासकर राखी खरीदारी वाले स्थानों पर जाकर महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही बहनों से शपथ लेने को कह रहे हैं। महिलाओं से कह रहे हैं कि वे किसी जिहादी को राखी नहीं बांधेंगी। इसके लिए पर्चे भी बांटे जा रहे हैं और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर चेतावनी भी दे रहे हैं। संगठन का आरोप है कि कुछ मुस्लिम पुरुष, हिंदू महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी डालते हैं।

केवल सनातनी भाइयों को राखी

संस्कृति बचाओ मंच ने जोर देकर कहा कि राखी केवल सनातनी भाइयों को ही बांधी जाए। इस दौरान कार्यकर्ता महिलाओं को लव जिहाद से जुड़ी कहानियां भी सुना रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि सबका अब्दुल एक जैसा ही है। उनका कहना है कि रक्षाबंधन उन लोगों के साथ मनाया जाना चाहिए जो हिंदू बहनों का सम्मान और रक्षा करते हैं।

महिलाओं का समर्थन

वहीं, बाजारों में राखी खरीदने वाली कई हिंदू महिलाओं ने इस अभियान का समर्थन किया। हिंदू बहनों का कहना है कि सनातन धर्म में उनके पास पर्याप्त भाई हैं, और अन्य समुदायों तक रिश्ता बढ़ाने की जरूरत नहीं। संस्कृति बचाओ मंच का कहना है कि यह अभियान नफरत फैलाने के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता और आत्मरक्षा के लिए है।

