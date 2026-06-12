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राजनाथ सिंह के भतीजे की सड़क हादसे में मौत, तेज रफ्तार बस ने मारी टक्कर

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज रफ्तार बस ने राजनाथ सिंह के भतीजे प्रभात सिंह को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। उधर हादसे के बाद से बस ड्राइवर फरार है।

राजनाथ सिंह के भतीजे की सड़क हादसे में मौत, तेज रफ्तार बस ने मारी टक्कर

मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा हादसा हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भतीजे प्रभात सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वह देवास से इंदौर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बेकाबू बस ने उन्हें टक्कर मार दी। ये भिड़क इतनी जोरदार थी कि प्रशांत सिंह की जान चली गई। घटना गुरुवार रात 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है। इंदौर लौटते समय वह किसी जरूरी काम से रुके। जैसे ही अपना काम खत्म कर वह वापस अपनी कार की तरफ आए, उसी समय बस ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में गहरी चोट आई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

प्रभात उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। विशेष अनुमति पर सुबह करीब 3 बजे के आसपास उनका पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद शुक्रवार सुबह उनका पार्थिव शरीर एयरलिफ्ट किया गया। वहां से उन्हें बलिया ले जाया गया जहां अंतिम संस्कार किया जाना है। सभी रिशतेदार उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुंच गए हैं।

बस ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस

उधर बस ड्राइवर हादसे के बाद से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने गुरुवार रात इंदौर के शिप्रा थाने के पास अपनी कार रोकी थी। जैसी ही वह वापस कार में जाने को हुए, तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी।

पानी के टैंकर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर

इससे पहले गुरुवार को ही इंदौर में एक और बड़ा हादसा हो गया था। नगर निगम के पानी के टैंकर ने एक व्यस्त फ्लाईओवर पर बेकाबू होने के बाद कई गाड़ियों को टक्कर मार दी जिससे दो गाड़ी सवार घायल हो गए। सेंट्रल कोतवाली थाना प्रभारी रवींद्र पाराशर ने बताया कि पटेल ब्रिज पर हुई घटना में घायल लोगों की पहचान विकास वर्मा और टिंकू चौहान के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों लोग कार में सवार थे और उनकी हालत खतरे से बाहर है।

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पाराशर ने बताया, टैंकर ड्राइवर घटना के बाद फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है।चश्मदीदों ने बताया कि पानी से भरा नगर निगम का टैंकर पटेल ब्रिज से गुजर रहा था तभी ड्राइवर गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सका और टैंकर कई गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ गया।

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उन्होंने बताया कि टैंकर फ्लाईओवर पर करीब 200 फुट आगे तक अनियंत्रित होकर बढ़ता रहा और रास्ते में खड़े गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ फ्लाईओवर की रैलिंग से टकराकर रुक गया। उनके अनुसार टैंकर फ्लाईओवर से नीचे नहीं गिरा जिससे बड़ा हादसा टल गया।

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भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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