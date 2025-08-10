Rajnath singh indirectly attacked Donald trump said kuch log khud ko duniya ka boss samjhte hain amid tariff war सबके बॉस तो हम हैं; नाम लिए बिना राजनाथ सिंह का डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा जवाब, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
सबके बॉस तो हम हैं; नाम लिए बिना राजनाथ सिंह का डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा जवाब

मध्य प्रदेश के रायसेन में रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला। इशारों में ही सही राजनाथ सिंह ने टैरिफ वॉर के बीच बढ़ती टेंशन के बीच कहा कि कुछ लोग खुक दो दुनिया का बॉस समझते हैं। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रायसेनSun, 10 Aug 2025 02:30 PM
मध्य प्रदेश के रायसेन में रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला। इशारों में ही सही राजनाथ सिंह ने टैरिफ वॉर के चलते बढ़ती टेंशन के बीच कहा कि कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि सबके बॉस तो हम हैं। ट्रंप का नाम लिए बगैर रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को भारत की तरक्की पसंद नहीं आ रही है।

