MP से 2 पत्रकार हिरासत में, राजस्थान पुलिस ने क्यों लिया ऐक्शन; डिप्टी CM से जुड़ा है मामला

संक्षेप: दीया कुमारी की छवि को नुकसान पहुंचाने और उसके बदले में 5 करोड़ रुपए की मांग करने के आरोप में राजस्थान पुलिस ने दो पत्रकारों को हिरासत में लिया है। कांग्रेस ने इस घटना की आलोना की है।

Sat, 18 Oct 2025 12:44 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
राजस्थान पुलिस ने शुक्रवार को दो पत्रकारों को भोपाल से हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए पत्रकार आनंद पांडे और हरीश दिवेकर पर अपने न्यूज पोर्टल ‘द सूत्र’ पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के खिलाफ कई फर्जी और मानहानिकारक खबरें प्रकाशित करने का आरोप लगा है। इसके साथ ही उन खबरों को हटाने के लिए पांच करोड़ रुपये मांगने का आरोप है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि दोनों पत्रकारों ने उपमुख्यमंत्री के परिचितों से संपर्क कर झूठी रिपोर्ट हटाने और भविष्य में ऐसी खबरें न प्रकाशित करने के लिए करोड़ों रुपये की मांग की थी। जयपुर पुलिस ने एक बयान में कहा कि इन पत्रकारों ने कथित रूप से मांग पूरी न होने पर दीया कुमारी की राजनीतिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने फर्जी समाचार प्रकाशित करने के आरोप में राजस्थान पुलिस द्वारा मध्यप्रदेश के दो पत्रकारों को हिरासत में लेने की कड़ी आलोचना की और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट कर कहा कि जब सच बोलने वाले पत्रकार जेल में हों और झूठ फैलाने वाले आजाद घूम रहे हों, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि पांडे और दिवेकर को हिरासत में लेना लोकतंत्र पर सीधा हमला है।

यादव ने कहा कि सूत्र की टैगलाइन है कि हम सिर्फ भगवान से डरते हैं भाजपा सरकार को सबसे अधिक डराती है, क्योंकि सच्चे पत्रकार सत्ता से समझौता नहीं करते। राजस्थान पुलिस के अनुसार यही भ्रामक सामग्री ‘द कैपिटल’ नामक एक अन्य वेब पोर्टल पर भी प्रसारित की गई थी। तकनीकी जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि प्रकाशित समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं थे। साक्ष्यों के आधार पर पांडे और दिवेकर को शुक्रवार को भोपाल से हिरासत में लिया गया और आगे की पूछताछ के लिए जयपुर ले जाया गया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
