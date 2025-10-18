MP से 2 पत्रकार हिरासत में, राजस्थान पुलिस ने क्यों लिया ऐक्शन; डिप्टी CM से जुड़ा है मामला

संक्षेप: दीया कुमारी की छवि को नुकसान पहुंचाने और उसके बदले में 5 करोड़ रुपए की मांग करने के आरोप में राजस्थान पुलिस ने दो पत्रकारों को हिरासत में लिया है। कांग्रेस ने इस घटना की आलोना की है।

राजस्थान पुलिस ने शुक्रवार को दो पत्रकारों को भोपाल से हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए पत्रकार आनंद पांडे और हरीश दिवेकर पर अपने न्यूज पोर्टल ‘द सूत्र’ पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के खिलाफ कई फर्जी और मानहानिकारक खबरें प्रकाशित करने का आरोप लगा है। इसके साथ ही उन खबरों को हटाने के लिए पांच करोड़ रुपये मांगने का आरोप है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि दोनों पत्रकारों ने उपमुख्यमंत्री के परिचितों से संपर्क कर झूठी रिपोर्ट हटाने और भविष्य में ऐसी खबरें न प्रकाशित करने के लिए करोड़ों रुपये की मांग की थी। जयपुर पुलिस ने एक बयान में कहा कि इन पत्रकारों ने कथित रूप से मांग पूरी न होने पर दीया कुमारी की राजनीतिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने फर्जी समाचार प्रकाशित करने के आरोप में राजस्थान पुलिस द्वारा मध्यप्रदेश के दो पत्रकारों को हिरासत में लेने की कड़ी आलोचना की और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट कर कहा कि जब सच बोलने वाले पत्रकार जेल में हों और झूठ फैलाने वाले आजाद घूम रहे हों, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि पांडे और दिवेकर को हिरासत में लेना लोकतंत्र पर सीधा हमला है।