राजा रघुवंशी के परिवार ने पूरा किया बेटे का यह सपना, इंदौर में किया यह काम
राजा रघुवंशी हत्याकांड के काफी दिनों बाद और अदालती कार्यवाही के बीच राजा के परिवार ने उसके एक अधूरे सपने को पूरा किया है। आखिर राजा रघुवंशी क्या करना चाहता था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय के पूर्वी खासी पर्वतीय जिले की एक अदालत ने अक्टूबर महीने में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और तीन हमलावरों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। अदालत ने बीएनएस की धाराओं 103(1) (हत्या), 238 (ए) (साक्ष्य मिटाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए थे। अब अदालती कार्यवाही के बीच राजा के परिवार ने उसके एक अधूरे सपने को पूरा किया है।
राजा रघुवंशी के परिवार का कहना है कि राजा अलग-अलग प्रकार के व्यंजनों का शौकीन था। उसकी इच्छा थी कि शादी के बाद वह अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू करे। वह रेस्टोरेंट के कारोबार में हाथ आजमाना चाहता था। राजा के परिजनों ने उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कट रोड पर 'राजा भोज ढाबा' खोला है।
बताया जाता है कि इस ढाबे के मेन गेट पर विशालकाय शेर की तस्वीर लगाई गई है। शेर की तस्वीर लगाए जाने के बारे में कहा जा रहा है कि यह राजा की बहादुरी का संदेश दे रही है। परिवार का कहना है कि राजा की रेस्टोरेंट खोलने के सपने को पूरा करने के लिए उसके पिता ने काफी पहले ही इंदौर के केट रोड इलाके में जमीन खरीद ली थी।
राजा रघुवंशी की योजना थी कि शादी के बाद पूरा परिवार मिलकर रेस्टोरेंट के कारोबार को आगे बढ़ाएगा। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही समय बाद ही राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की साजिश को रचने वाली उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी थी। जांच में पता चला कि सोनम के राज कुशवाहा के साथ संबंध थे। वह राजा को रास्ते से हटाना चाहती थी। दोनों ने भाड़े के तीन हमलावरों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी।