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सोनम सरेंडर से पहले जिस गेस्टहाउस में रुकी, वहां कुछ बड़ा हुआ… राजा रघुवंशी के भाई का नया दावा

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने नया दावा किया है। कहा कि सरेंडर से पहले जिस गेस्ट हाउस में सोनम और उसके घरवाले रुके, वो किसी अन्य के नाम से बुक था। वहां कुछ बड़ा हुआ था। 

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राजा रघुवंशी के भाई ने सोनम पर नया दावा किया है।

इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। शिलॉन्ग से लौटे राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कई नए दावे करते हुए जांच एजेंसियों से उस गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की है, जहां सरेंडर से पहले सोनम ठहरी थी। विपिन का दावा है कि उस गेस्ट हाउस में सोनम के अलावा उसका परिवार भी कई दिन रुका रहा। जबकि गेस्टहाउस का कमरा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बुक किया गया था। वहां जरूर कुछ बड़ा हुआ। विपिन ने जांच की मांग की है।

राजा रघुवंशी के भाई विपिन का कहना है कि सरेंडर से पहले जिस गेस्ट हाउस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ठहरी थी, वहां उसका पूरा परिवार भी चार से पांच दिनों तक रुका था। यदि पुलिस गेस्ट हाउस का रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और जमा कराए गए पहचान पत्रों की जांच करे तो कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। हालांकि, सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है।

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शिलॉन्ग कोर्ट पहुंचे थे विपिन

विपिन रघुवंशी ने बताया कि 29 जुलाई को वे शिलॉन्ग कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें जांच एजेंसियों द्वारा बरामद आभूषणों की पहचान के लिए बुलाया गया था। कोर्ट में उनसे पूछा गया कि कौन-कौन से आभूषण उनके परिवार के हैं और कौन से नहीं। उन्होंने अपने परिवार की ज्वेलरी की पहचान की और बाकी आभूषणों के संबंध में भी जानकारी दी।

सोनम के कई आभूषणों के रिकॉर्ड राज कुशवाहा के नाम पर

विपिन ने दावा किया कि बरामद आभूषणों में एक सोने का मंगलसूत्र और सोने की चेन ऐसे थे, जिनका रिकॉर्ड राज कुशवाह के नाम पर था। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि राज कुशवाह 15 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह की नौकरी करता था, तो वह पांच से छह लाख रुपये मूल्य की ज्वेलरी कैसे खरीद सकता था। उनका कहना है कि उपलब्ध खरीद रिकॉर्ड के अनुसार यह ज्वेलरी राजा और सोनम की शादी से पहले खरीदी गई थी। इस आधार पर उन्होंने आशंका जताई कि संभवतः राज और सोनम के बीच पहले से कोई संबंध था। हालांकि, इस संबंध में जांच एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

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सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिले

विपिन ने यह भी बताया कि कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाह, आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल चौहान को देखा। उन्होंने कहा कि आरोपियों को देखकर उन्हें यही लगा कि उन्हें जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

गेस्टहाउस कनेक्शन पर जांच की मांग उठाई

सबसे महत्वपूर्ण दावा करते हुए विपिन ने कहा कि स्थानीय लोगों और कुछ पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, जिस गेस्ट हाउस में सोनम सरेंडर से पहले रुकी थी, वहां उसका पूरा परिवार भी कुछ दिनों तक ठहरा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक कराया गया था। उनका कहना है कि यदि ऐसा हुआ है तो गेस्ट हाउस में जमा आईडी, रजिस्टर की एंट्री और सीसीटीवी रिकॉर्ड की जांच से पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है।

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