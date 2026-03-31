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लौट आया राजा रघुवंशी! वही एकादशी का दिन और पंडित जी की भविष्यवाणी

Mar 31, 2026 02:15 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस के बीच एक ऐसा संयोग सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि “राजा लौट आया है।” 

लौट आया राजा रघुवंशी! वही एकादशी का दिन और पंडित जी की भविष्यवाणी

इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस के बीच एक ऐसा संयोग सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि “राजा लौट आया है।” ऐसा कहने के पीछे की वजह है- एकादशी का दिन और पहले की गई एक भविष्यवाणी। दरअसल, राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी के घर बेटे का जन्म हुआ है। खास बात यह है कि बच्चे का जन्म उसी ‘एकादशी’ (ग्यारस) के दिन हुआ, जिस दिन राजा की हत्या हुई थी। इस संयोग को परिवार महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि ईश्वरीय संकेत मान रहा है।

परिवार के मुताबिक, पहले एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि राजा फिर से उनके घर लौटेगा। अब जब ठीक उसी तिथि पर बच्चे का जन्म हुआ, तो परिजनों का विश्वास और गहरा हो गया। राजा की मां उमा रघुवंशी ने भावुक होकर कहा, “मेरा बेटा वापस आ गया है।” नवजात का नाम भी “राजा” रखा गया है। इंदौर स्थित घर को सजाया गया और बाहर “Raja is back” लिखे गुब्बारे लगाए गए। परिवार इस पल को एक नई शुरुआत और अपने खोए बेटे की वापसी के रूप में देख रहा है।

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आपके बताते चलें कि राजा रघुवंशी की पिछले साल मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी। वह अपनी पत्नी सोनम के साथ शिलॉन्ग गए थे, जहां से दोनों 26 मई को लापता हो गए थे। कई दिनों की तलाश के बाद 2 जून को सोहरा के वेई सॉडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई से राजा का शव बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि सोनम का किसी अन्य व्यक्ति राज कुशवाहा के साथ संबंध था।

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पुलिस के अनुसार, दोनों ने मिलकर तीन शूटरों के साथ साजिश रची और राजा की हत्या करवा दी। इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच जारी है।इस दर्दनाक घटना के बीच परिवार में जन्मे बच्चे ने जहां एक ओर खुशियां लौटाई हैं, वहीं इस रहस्यमयी संयोग ने कहानी को और भी भावनात्मक बना दिया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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