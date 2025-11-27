Hindustan Hindi News
हत्या कराने की धुन सवार, सोनम ने नहीं मानी थी राजा रघुवंशी के परिवार की ये बात

संक्षेप:

विपिन ने बताया कि परिवार ने हनीमून के लिए शिमला या कश्मीर जाने की सलाह दी थी, लेकिन सोनम ने साफ इंकार कर दिया। उसने राजा को बहाना दिया कि उसे कामाख्या देवी के मंदिर में मन्नत चढ़ानी है, इसलिए गुवाहाटी जाना जरूरी है।

Thu, 27 Nov 2025 09:59 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
इंदौर का बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने बुधवार को शिलॉन्ग कोर्ट में अहम बयान दर्ज कराए। भाई विपिन ने इस बीच बड़े खुलासे किए। बकौल विपिन, सोनम रघुवंशी ने हनीमून पर जाने से पहले ही राजा की हत्या की पूरी साजिश रच ली थी और उसी प्लान के मुताबिक उसने यात्रा का पूरा रूट तय किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंस से जेल में बंद सोनम, राज कुशवाहा और तीन अन्य आरोपी भी कोर्ट से जुड़े।

हनीमून पर शिमला या कश्मीर की सलाह पर...

विपिन ने बताया कि परिवार ने हनीमून के लिए शिमला या कश्मीर जाने की सलाह दी थी, लेकिन सोनम ने साफ इंकार कर दिया। उसने राजा को बहाना दिया कि उसे कामाख्या देवी के मंदिर में मन्नत चढ़ानी है, इसलिए गुवाहाटी जाना जरूरी है। राजा उसकी योजना समझ नहीं सका और हामी भर दी। यात्रा के सिर्फ जाने वाले टिकट सोनम ने खुद बुक करवाए, जिससे शक और गहरा गया।

पहले से तैयार थी हत्या की पटकथा

बयानों से साफ होता है कि सोनम ने हनीमून को ही हत्या का मौका चुना था। पेशी खत्म होने पर जज ने सोनम और राज से स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछे और अगली तारीख गुरुवार की तय की। गौरतलब है कि 30 वर्षीय राजा की हत्या हनीमून ट्रिप के दौरान सोनम ने अपने साथियों विशाल, आकाश और आनंद के साथ मिलकर कराई थी।

विपिन के बयान के बाद चार्जशीट की कॉपी मिलने की उम्मीद

विपिन इंदौर से फ्लाइट लेकर शिलॉन्ग पहुंचे थे। वे इस केस के मुख्य गवाह हैं। उन्होंने बताया कि बयान का अगला चरण गुरुवार को होगा और संभव है कि अभियोजन पक्ष उन्हें चार्जशीट की कॉपी भी सौंप दे। विपिन ने कहा—“मुझे पूरी उम्मीद है कि पांचों आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी। भाई को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार सफर और परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन यह लड़ाई जारी रहेगी।”

ढाई घंटे चली पूछताछ, आज भी कई सवाल बाकी

बुधवार को करीब 2 से ढाई घंटे कोर्ट में पूछताछ चली, लेकिन बयान पूरे नहीं हो सके। गुरुवार 12:30 बजे फिर कोर्ट में पेश होना है। उन्होंने बताया कि इस बार भी कोर्ट ने सामान्य सवालों पर ही बयान लिए हैं, बाकी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछताछ अभी बाकी है। यह दूसरी बार है जब विपिन शिलॉन्ग कोर्ट में बयान देने पहुंचे हैं। इससे पहले 10–11 नवंबर को भी उनसे बयान दर्ज किए गए थे, लेकिन अधूरे रहने पर उन्हें दोबारा बुलाया गया।

न्याय की उम्मीद अभी बाकी

हाल ही में परिवार ने राजा की याद में छह-माही पूजन–हवन करवाया था। दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड में इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने राज कुशवाह और अन्य साथियों के साथ मिलकर करवाई थी। शिलॉन्ग पुलिस ने सोनम सहित पांच मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सबूत छिपाने में शामिल बताए गए जेम्स और तीन अन्य भी गिरफ्तार हुए थे, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
