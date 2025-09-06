Raja Raghuvanshi Murder Chargesheet filed against sonam and raj राजा रघुवंशी हत्याकांड: पुलिस ने 790 पन्नों में लिखा सोनम और राज का गुनाह, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
राजा रघुवंशी हत्याकांड: पुलिस ने 790 पन्नों में लिखा सोनम और राज का गुनाह

राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और तीन अन्य आरोपियों का नाम इसमें शामिल किया है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरSat, 6 Sep 2025 08:50 AM
राजा रघवुंशी हत्याकांड में पुलिस ने सोनम और उसके कथित प्रेमी राज समेत पांच आरोपियों के गुनाह को 790 पन्नों में दर्ज किया है। मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पहले चार्जशीट में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और उसके तीन दोस्तों का नाम शामिल किया है। मेघालय पुलिस ने एक बयान में बताया कि 790 पन्नों की चार्जशीट सोहरा सब डिविजन के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में दाखिल की गई है।

सभी पांचों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और सभी न्यायिक हिरासत में हैं। सोनम और राज के अलावा आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान पर राजा की हत्या का आरोप लगाया गया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या हनीमून के दौरान 23 मई को कर दी गई थी। सभी आरोपियों पर बीएनएस की धारा 103 (I) हत्या, 238 (a) सबूतों को मिटाने, 61 (2) आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया गया है।

ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवक सईम ने कहा कि और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद तीन और आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। प्रॉपर्टी डीलर सीलोम जेम्स, जिस मकान में इंदौर में सोनम छुपी थी उसके मालिक लेकेंद्र तोमर और सिक्यॉरिटी गार्ड बलबीर अहीरबार को भी गिरफ्तार किया गया था। तीनों को जमानत मिल चुकी है। इन पर सबूतों को मिटाने और छिपाने का आरोप लगा था।

29 साल के राजा और 24 साल की सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में काफी धूमधाम से हुई थी। पुलिस के मुताबिक सोनम इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वह परिवार के फर्नीचर कारोबार में काम करने वाले अकाउंटेंट राज को चाहती थी। शादी के बाद सोनम ने राजा की हत्या के लिए हनीमून वाला प्लान तैयार किया। सोनम अपने पति राजा को लेकर 20 मई को मेघालय के लिए निकल गई थी। 23 मई को दोनों लापता हो गए। काफी तलाश के बाद 2 जून को राजा की लाश मिली थी। तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सोनम ने यूपी में सरेंडर कर दिया। राजा की हत्या के बाद वह इंदौर में जाकर छिप गई थी।

