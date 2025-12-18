शिलॉन्ग की जेल में कोई उनका; सोनम को लेकर राजा रघुवंशी के भाई को किस बात का डर?

संक्षेप: जमानत पर आपत्ति दर्ज कराते हुए विपिन रघुवंशी ने कोर्ट में तीखे शब्दों में कहा कि सोनम ने सिर्फ राजा की हत्या नहीं की, बल्कि दो परिवारों की जिंदगी तबाह की है। पहले राज से शादी, फिर राजा को धोखे में रखकर विवाह और अंत में उसकी हत्या। ऐसी आरोपी को जमानत देना न्याय की हत्या होगी।

शिलॉन्ग में हनीमून के दौरान रची गई राजा रघुवंशी की खौफनाक हत्या एक बार फिर सुर्खियों में है। शिलॉन्ग जेल में बंद मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने कोर्ट में जमानत अर्जी दायर कर दी है, जिस पर मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कड़ा एतराज जताया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए मामले की अगली सुनवाई तय कर दी है। बता दें कि 30 वर्षीय राजा की उसकी ही पत्नी सोनम ने प्रेमी राज कुशवाह और उसके साथियों आकाश, विशाल व एक अन्य के साथ मिलकर शिलॉन्ग में हनीमून के दौरान हत्या कर दी थी। जांच में सामने आया था कि शादी महज एक छलावा थी और पूरी यात्रा एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुराने खुलासों से जुड़ी जमानत की लड़ाई इस केस में पहले ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आ चुके हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक सोनम ने राजा से शादी से पहले ही राज कुशवाह से गुपचुप शादी कर रखी थी। बावजूद इसके उसने राजा से विवाह किया, हनीमून की प्लानिंग करवाई और फिर मौके पर हत्या की साजिश को अंजाम दिलाया। पुलिस के अनुसार हत्या में शामिल सभी आरोपी फिलहाल शिलांग जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए जा चुके हैं।

“दो परिवारों से किया धोखा, जमानत नहीं मिलनी चाहिए” जमानत पर आपत्ति दर्ज कराते हुए विपिन रघुवंशी ने कोर्ट में तीखे शब्दों में कहा कि सोनम ने सिर्फ राजा की हत्या नहीं की, बल्कि दो परिवारों की जिंदगी तबाह की है। पहले राज से शादी, फिर राजा को धोखे में रखकर विवाह और अंत में उसकी हत्या। ऐसी आरोपी को जमानत देना न्याय की हत्या होगी। बुधवार को सोनम की ओर से उसके वकील ने जमानत अर्जी पेश की, जबकि आरोपियों की तरफ से सरकारी वकील कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। अब सबकी नजरें कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं, जो इस हाई-प्रोफाइल और सनसनीखेज हत्याकांड की दिशा तय कर सकता है।

राजा रघुवंशी के भाई ने किस बात का जताया शक मेघालय की शिलॉन्ग कोर्ट में राजा के भाई विपिन की गवाही और बचाव पक्ष की क्रॉस एग्जामिनेशन पूरी हो चुकी है। हालांकि, विपिन रघुवंशी ने इस बीच कोर्ट में अब जो बातें सामने आईं, उनके आधार पर पूरे केस में पर्दे के पीछे काम कर रही कथित ताकतों की ओर सीधा इशारा किया है। विपिन रघुवंशी ने कोर्ट से बाहर आकर कहा कि सोनम और बाकी आरोपियों में जरा भी डर नहीं था। उनके चेहरे पर न पश्चाताप था और न कानून का कोई खौफ, बल्कि वे नए-नए कपड़े पहनकर ऐसे खड़े थे, जैसे किसी फंक्शन में आए हों। विपिन का कहना है कि ऐसा लगता है कि शिलॉन्ग में कोई शक्तिशाली हाथ इनका ख्याल रख रहा है।