वो यहां आ गई तो…; सोनम की जमानत पर राजा रघुवंशी की मां ने क्या दे दी चेतावनी
राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। कोर्ट के इस फैसले से राजा रघुवंशी का परिवार सदमे है। राजा की मां ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है।
राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। कोर्ट के इस फैसले से राजा रघुवंशी का परिवार सदमे है। राजा की मां ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना वह जल्द सीबीआई जांच की मांग करेंगे। इसी के साथ उन्होंने सोनम के बाल पकड़कर उसे मारने की बात भी कही है।
उन्होंने कहा, जब उसने इतनी बड़ी साजिश रची तो उसे जमानत मिली कैसे। हमें कानून रे ऊपर भरोसा था कि सोनम को फांसी नहीं तो सजा तो मिलेगी ही। हमें सरकार से यहीं निवेदन है कि हमें इंसाफ चाहिए और सीबीआई जांच चाहिए। हम कोर्ट में भी जाएंगे। वहीं गोविंद के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, गोविंद और सोनम का पूरा परिवार उसके साथ मिला हुआ था। गोविंद ने अंदर ही अंदर शिलॉन्ग में किसी को पैसे खिलाए होंगे और ये सब वहीं से हुआ है। हमें पता ही नहीं कि कल उसकी जमानत हुई।
राजा रघुवंशी की मां ने कहा, अगर सोनम उनके घर आईं तो वह उसे मारेंगी औऱ उसके बाल पकड़कर पूछेंगी कि तूमे ऐसा किया क्यों। उन्होंने कहा, सोनम हमारी गुनहगार है। मैं उसे मारना चाहती हूं। उसके बाल पकड़कर पूछना चाहती कि सोनम तूने ऐसा किया क्यों। मेरे बेटे की क्या गलती थी। तुझे शादी नहीं करनी थी तो ना करती। हमें बता देती कि शादी नहीं करनी।
रग
राजा रघुवंशी के भाई ने क्या कहा?
वहीं राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने कहा, जब सोनम को गाजीपुर से पकड़ा गया तो पुलिस ने उसे बताया नहीं कि क्यों उसे गिरफ्तार किया गया जबकि ये बताना जरूरी होता है। आरोपी के वकील ने इसी को आधार बनाकर दलील पेश की और कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। हालांकि इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि सोनम के वकील ने कोर्ट को क्या-क्या दलीलें दीं।
23 मई को लापता हो गया था राजा रघुवंशी
सोनम का पति राजा रघुवंशी 23 मई को हनीमून के दौरान लापता हो गया था और दो जून को उसका क्षत-विक्षत शव पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके में एक झरने के पास मिला था। इस मामले में सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस अधीक्षक विवेक एस ने बताया, आरोपी को अदालत द्वारा जमानत दे दी गई है। आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और पुलिस कानून के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।
रिपोर्ट- हेमंत
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें