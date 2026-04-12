पहले करवाई पति की हत्या, फिर लूट की झूठी कहानी; MP में फिर राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड
मध्य प्रदेश के भिंड में राजारघवंशी हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। यहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पकि की हत्या करवा दी और फिर लूट की झूठी कहानी भी रची।
मध्य प्रदेश के भिंड में राजारघवंशी हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। यहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पकि की हत्या करवा दी और फिर लूट की झूठी कहानी भी रची। जिले के अटेर थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज नीलेश जाटव हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस ब्लाइंड मर्डर के पीछे कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ही साजिशकर्ता निकली, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि एक आरोपी अब भी फरार है।
घटना, शाम करीब साढ़े सात बजे रिदौली-खरिका रोड पर रमटा गांव के पास की है। मृतक नीलेश जाटव अपनी पत्नी रूबी और तीन साल की मासूम बेटी के साथ बाइक से घर लौट रहा था। तभी पत्नी ने पहले से रची साजिश के तहत अपना पर्स सड़क पर गिरा दिया। जैसे ही नीलेश पर्स उठाने के लिए रुका तो घात लगाए बैठे प्रेमी विशाल बिमल और उसका साथी मौके पर पहुंचे और विशाल ने 12 बोर के देशी कट्टे से पीछे से गोली मार दी। गोली लगते ही नीलेश की मौके पर ही मौत हो गई।
तीन साल की बेटी के सामने हत्या
इस वारदात की सबसे दर्दनाक तस्वीर यह रही कि पूरी घटना तीन साल की मासूम बेटी के सामने हुई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पत्नी घटना के दौरान लगातार व्हाट्सएप के जरिए अपने प्रेमी को लोकेशन भेज रही थी। घटना के बाद आरोपी पत्नी रूबी ने खुद को बचाने के लिए रोने-बिलखने का नाटक किया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की।लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयानों में विरोधाभास सामने आया, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ।
पुलिस ने कॉल डिटेल, मोबाइल डेटा और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की गुत्थी सुलझाई।सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी टूट गए और पूरी साजिश का खुलासा हो गया।आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बिना नंबर की बाइक, 12 बोर का कट्टा और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी डॉ. असित यादव ने आरोपियों पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और लोग इस वारदात को लेकर हैरान हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
रिपोर्ट- अमित कुमार
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अदिति शर्मा
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