इंदौर में फिर राजा रघुवंशी जैसा कांड, वकील पति को शिलांग ले जाकर खत्म करने की कोशिश

Feb 21, 2026 09:41 am IST
मध्य प्रदेश में एक बार फिर राजा रघुवंशी हत्याकांड की यादें ताजा हो गईं। एक पत्नी अपने पति को शिलांग ले जाकर उसे जान से मारने की कोशिश की। गनीमत रही कि पति की जान बच गई। पत्नी की इस साजिश में उसका प्रेमी भी शामिल था।

इंदौर शहर में चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि खुड़ैल थाना क्षेत्र से उससे मिलती-जुलती एक और सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश हो गया। इस बार किस्मत ने पति का साथ दिया और समय रहते उसने मौत की साजिश को भांप लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि शादी, भरोसा और रिश्तों की आड़ में एक खतरनाक खेल रचा जा रहा था।

जहर देकर मौत के घाट उतारने की कोशिश

पुलिस के मुताबिक एक महिला ने अपने प्रेमी को भाई बताकर एक वकील से शादी रचाई और बाद में उसे शिलांग घुमाने के बहाने ले गई। आरोप है कि वहां खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसकी हत्या की कोशिश की गई। तबीयत बिगड़ने और खून आने की शिकायत के बाद वकील को शक हुआ और धीरे-धीरे साजिश की परतें खुलती चली गईं। शिकायत पर पुलिस ने नीलिमा सेंगर (निवासी उत्तर प्रदेश) और उसके साथी शुभम सेंगर उर्फ गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

तलाकशुदा बताकर रचाई शादी

पीड़ित वकील ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात महिला से एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। महिला ने खुद को तलाकशुदा बताया और बातचीत के बाद दोनों ने सहमति से विवाह कर लिया। शुरुआती दिनों में सब सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद शुभम नामक युवक का घर आना-जाना बढ़ गया। पूछने पर महिला ने उसे अपना भाई बताया, जिससे उस समय कोई संदेह नहीं हुआ।

कोर्ट के दस्तावेजों ने पलट दी पूरी कहानी

शक होने पर वकील ने महिला के अतीत की जांच शुरू की और कोर्ट से तलाक से जुड़े दस्तावेज निकलवाए। यहीं से असली सच सामने आया। महिला के पहले पति ने कोर्ट में स्पष्ट किया था कि जिसे वह भाई बताती है, वही उसका प्रेमी है। इतना ही नहीं, शुभम का सरनेम भी सेंगर नहीं बल्कि गुप्ता निकला। दस्तावेजों ने रिश्तों के नाम पर रची गई पूरी साजिश उजागर कर दी।

पोल खुलते ही जेवर लेकर फरार

पुलिस के अनुसार जब महिला को अंदेशा हुआ कि उसका राज खुल चुका है तो वह लाखों रुपए के जेवर और कीमती सामान लेकर फरार हो गई। फोन पर हुई बातचीत में उसने प्रेमी को भाई बताने की बात स्वीकार भी की। प्रारंभिक जांच में मामला धन के लिए रची गई सुनियोजित साजिश प्रतीत हो रहा है, जिसमें शादी के जरिए भरोसा जीतकर संपत्ति और जेवर हड़पने की योजना बनाई गई थी।

शिलांग में रची गई मौत की स्क्रिप्ट

कुछ समय बाद महिला पति को शिलांग घूमने ले गई। आरोप है कि घूमने के दौरान एक दिन खाने में संदिग्ध पदार्थ देने के बाद वकील की तबीयत अचानक बिगड़ गई और खून आने लगा। यहीं से उसे अपनी जान पर खतरे का एहसास हुआ। पत्नी ने जहर देने से इनकार किया, लेकिन फरियादी को यकीन हो गया कि उसके साथ गंभीर साजिश रची गई है। उसे आशंका है कि सुनसान इलाके में ले जाकर खाई में धक्का देकर हत्या करने की योजना बनाई गई थी, ठीक राजा रघुवंशी कांड की तर्ज पर।

आरोपियों की तलाश जारी

जांच अधिकारी एसआई सत्येंद्र सिंह सिसोदिया के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस टीम उनकी तलाश में जुटी है। पुलिस हत्या के प्रयास और आर्थिक धोखाधड़ी दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है।

रिपोर्टः हेमंत

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

