raja raghuvanshi family in danger claimed brother vipin raghuvanshi told the reason 'हमारी जान को खतरा', अचानक क्यों डरने लागा राजा रघुवंशी का परिवार; भाई ने बताई बड़ी वजह, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़raja raghuvanshi family in danger claimed brother vipin raghuvanshi told the reason

'हमारी जान को खतरा', अचानक क्यों डरने लागा राजा रघुवंशी का परिवार; भाई ने बताई बड़ी वजह

राजा रघुवंशी हत्याकांड को 4 महीने होने वाले हैं। इस हत्याकांड के आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन राजा के परिवार को जान का डर बना हुआ है। राजा के भाई का कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 10:00 AM
share Share
Follow Us on
'हमारी जान को खतरा', अचानक क्यों डरने लागा राजा रघुवंशी का परिवार; भाई ने बताई बड़ी वजह

राजा रघुवंशी हत्याकांड पूरी दुनिया को अब भी याद है। चार महीने बाद भी राजा का परिवार डर के साए में जी रहा है। राजा के परिजनों का कहना है कि उनकी जान को खतरा है। जान को खतरा बताते हुए राजा के परिजनों ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। इसके साथ ही बंदूक के लाइंसेस के लिए भी आवेदन दिया है। इसके अलावा वो अपने स्तर पर अपनी सुरक्षा के इंतजाम करने के बारे में भी सोच रहे हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक राजा के परिवार को जान का डर सताने लगा। राजा के भाई ने खुद बताया है।

घर में घुस आया था एक अनजान शख्स

राजा रघुवंशी के भाई विपिने बताया कि उनके भाई की हत्या के बाद से लगातार कई एजेंसियां और पुलिस की टीमें पूछताछ और जांच के लिए आती रही हैं। इस दौरान वो जानकारी देने और जांच में पूरी तरह सहयोग करते रहे हैं। जब से इस हत्याकांड के ऊपर फिल्म बनाने का ऐलान हुआ है, इस दौरान उन्हें डर सताने लगा है। विपिन ने इसकी वजह भी बताई है। विपिन का कहना है कि बीते दिनों एक शख्स अपनी पहचान बदलकर आया और उनके घर में घुसकर घर की महिलाओं और बच्चों से निजी जानकारी लेकर चला गया। विपिन ने बताया कि उस शख्स ने खुद को थाना प्रभारी बताया था।

राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी पर बन रही फिल्म

राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि उनके भाई के जीवन पर एक फिल्म बन रही है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सस्पेंस, थ्रिलर और सच्ची घटनाओं पर आधारित रहेगी और शिलॉन्ग में हुए हत्याकांड को फोकस में रखकर बनाई जाएगी। राजा के भाई विपिन ने कहा कि इस फिल्म के ऐलान के बाद से ही उनके परिवार से मिलने के लिए कई लोग आ रहे हैं। इस दौरान अंजान लोग भी उनके घर में घुसकर परिवार से निजी जानकारियों की मांग कर रहे हैं, जिससे उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। विपिन ने कहा कि परिवार की सुरक्षा के लिए एक बंदूक का लाइसेंस अप्लाई किए हैं। उन्होंने कहा कि परिवार की सुरक्षा के लिए एक पिस्टल का घर में होना जरूरी हो गया है।

Mp News sonam raja Raghuvanshi Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|