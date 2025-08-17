'हमारी जान को खतरा', अचानक क्यों डरने लागा राजा रघुवंशी का परिवार; भाई ने बताई बड़ी वजह

राजा रघुवंशी हत्याकांड को 4 महीने होने वाले हैं। इस हत्याकांड के आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन राजा के परिवार को जान का डर बना हुआ है। राजा के भाई का कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है।

राजा रघुवंशी हत्याकांड पूरी दुनिया को अब भी याद है। चार महीने बाद भी राजा का परिवार डर के साए में जी रहा है। राजा के परिजनों का कहना है कि उनकी जान को खतरा है। जान को खतरा बताते हुए राजा के परिजनों ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। इसके साथ ही बंदूक के लाइंसेस के लिए भी आवेदन दिया है। इसके अलावा वो अपने स्तर पर अपनी सुरक्षा के इंतजाम करने के बारे में भी सोच रहे हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक राजा के परिवार को जान का डर सताने लगा। राजा के भाई ने खुद बताया है।

घर में घुस आया था एक अनजान शख्स राजा रघुवंशी के भाई विपिने बताया कि उनके भाई की हत्या के बाद से लगातार कई एजेंसियां और पुलिस की टीमें पूछताछ और जांच के लिए आती रही हैं। इस दौरान वो जानकारी देने और जांच में पूरी तरह सहयोग करते रहे हैं। जब से इस हत्याकांड के ऊपर फिल्म बनाने का ऐलान हुआ है, इस दौरान उन्हें डर सताने लगा है। विपिन ने इसकी वजह भी बताई है। विपिन का कहना है कि बीते दिनों एक शख्स अपनी पहचान बदलकर आया और उनके घर में घुसकर घर की महिलाओं और बच्चों से निजी जानकारी लेकर चला गया। विपिन ने बताया कि उस शख्स ने खुद को थाना प्रभारी बताया था।