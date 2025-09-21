राजा रघुवंशी के जन्मदिन पर खास कार्यक्रम, सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर किया ये काम

इंदौर की चर्चित राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर एक बार फिर भावनाएं उमड़ पड़ीं, जब उनके जन्मदिन पर सामाजिक संस्थाओं और परिजनों ने मिलकर सर्वपितृ अमावस्या के मौके पर तर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया।

इंदौर की चर्चित राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर एक बार फिर भावनाएं उमड़ पड़ीं, जब उनके जन्मदिन पर सामाजिक संस्थाओं और परिजनों ने मिलकर सर्वपितृ अमावस्या के मौके पर तर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल राजा की हत्या शिलांग में हनीमून के दौरान उनकी पत्नी सोनम द्वारा करवाई गई थी। इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। राजा की अकाल मृत्यु के बाद से लगातार कई सामाजिक संस्थाएं न्याय की मांग कर रही हैं और इस कृत्य की कड़ी निंदा की गई थी।

वहीं आज राजा रघुवंशी के जन्मदिन के मौके पर उनके परिवारजनों, दोस्तों और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट साझा किए। शहर की एक प्रमुख सामाजिक संस्था ने विशेष तर्पण कार्यक्रम का आयोजन कर राजा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि राजा की असमय मृत्यु ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। गौरतलब है कि राजा रघुवंशी की हत्या का मामला उस वक्त सामने आया था, जब वे अपनी पत्नी सोनम के साथ शिलांग में हनीमून पर गए थे। जांच में खुलासा हुआ कि सोनम ने साजिश के तहत उनकी हत्या करवाई थी। राजा की याद में यह तर्पण कार्यक्रम न सिर्फ एक श्रद्धांजलि है, बल्कि समाज के उस दर्द और आक्रोश की भी अभिव्यक्ति है।

संस्था के सदस्य भैयाजी जोशी द्वारा बताया गया कि वह सालों से ऐसे व्यक्तियों का पिंडदान कर रहे हैं जो सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जिनका कोई परिवार का व्यक्ति नहीं है। पिछले 40 सालों से वह दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए इस प्रकार का पिंडदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। संस्थाओं द्वारा कोविड काल में 200 से अधिक शवों का हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार किया गया और उनकी व्यवस्था का विधि विधान से पूजन अर्चन कर उन्हें भी नदी में प्प्रवाहित किया। वही इंदौर सहित पूरे देश में चर्चित हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड में राजा रघुवंशी की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है क्योंकि अकाल मृत्यु करने वाले व्यक्ति की आत्मा हमेशा ही भटकती रहती है। इस कारण से गांधी हॉल पर समाजसेवी द्वारा उनका तर्पण का कार्यक्रम कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई है। वहीं शाम को सभी व्यक्ति ओंकारेश्वर के घाट पर जाएंगे और राजा रघुवंशी की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना भी करेंगे ।