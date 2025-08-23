raja raghuvanshi accused demanding for sleeping pills नहीं तो जहर ही दे दो; राजा रघुवंशी के 3 कातिल क्यों मांग रहे ऐसी भीख, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
नहीं तो जहर ही दे दो; राजा रघुवंशी के 3 कातिल क्यों मांग रहे ऐसी भीख

एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जेल में बंद आरोपी आकाश, आनंद और विशाल को नींद नहीं आ रही है। वह जेल में हर अधिकारी-कर्मचारी से नींद की गोलियां मांगते हैं और कहते हैं कि नींद की गोलियां नहीं तो जहर ही दे दो।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरSat, 23 Aug 2025 04:58 PM
इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। मेघालय पुलिस ने इंदौर से एक और नाबालिग लड़के को पूछताछ के लिए उठाया है जो राजा रघुवंशी की हत्या करने वाले आरोपियों के संपर्क में था। हालांकि, अभी यह नहीं पता चला है कि उसकी इस हत्याकांड में क्या भूमिका थी। इस बीच एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जेल में बंद आरोपी आकाश, आनंद और विशाल को नींद नहीं आ रही है। वह जेल में हर अधिकारी-कर्मचारी से नींद की गोलियां मांगते हैं और कहते हैं कि नींद की गोलियां नहीं तो जहर ही दे दो।

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जेल में बंद आकाश, आनंद और विशाल को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। आरोपी कहते हैं कि हर समय उनकी आंखों के सामने राजा का ही चेहरा रहता है। वह सोने जाते हैं तो भी राजा का ही चेहरा आंखों के सामने घूमने लगता है। इस वजह से वह ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। ठीक 3 महीने पहले 23 मई को राजा रघुवंशी को उन्होंने मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में एक सुनसान जगह पर धारदार हथियार से मार डाला और फिर उसकी लाश खाई में फेंक दी थी।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सोनम रघुवंशी के कथित प्रेमी राज के तीनों दोस्तों को अब अपने किए पर बहुत पछतावा है और वह बेहद बेचैनी में सलाखों के पीछे अपना टाइम काट रहे हैं। नींद नहीं आने की वजह से उन्हें बहुत दिक्कत होती है। हालात यह है कि वह जैसे ही अपने सेल के सामने किसी को देखते हैं नींद की गोलियों की मांग करने लगते हैं। कई बार वह कहते हैं कि या तो उन्हें नींद की गोलियां दी जाएं या जहर ही दे दिया जाए।

न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सोनम रघुवंशी को अब भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। सोनम और राज को ना तो किसी तरह का कोई गम है और ना ही नींद आने में उन्हें कोई समस्या है। दोनों सामान्य रूप से खाते-पीते और सोते हैं। वह किसी भी आम कैदी की तरह जेल में रह रहे हैं। कुछ दिन पहले भी जेल अधिकारियों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सोनम रघुवंशी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।

सोनम और राजा की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। इसके बाद 20 मई को दोनों हनीमून पर चले गए थे। यहां 23 मई को अचानक दोनों लापता हो गए। बाद में 2 जून को राजा की लाश एक खाई में मिली थी। आरोप है कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज के साथ हत्याकांड की साजिश रची। सोनम ने राज के तीन दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और लाश खाई में फेंक दी। वह वहां से भागकर इंदौर में अपने प्रेमी राज के पास पहुंच गई थी। बाद में जब आकाश, विशाल और आनंद पकड़े गए तो सोनम ने यूपी जाकर सरेंडर कर दिया था।

