'रास्ते में मिलते तो वहीं 'दूसरा कार्यक्रम' कर देते'... अब किन पर भड़के राजा भैया, एकजुट होने की अपील
राजा भैया ने मैहर में मां शारदा के दरबार में माथा टेका। इस दौरान विरोधियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर रास्ते में मिलते तो वहीं 'दूसरा कार्यक्रम' कर देते।
उत्तर प्रदेश के दिग्गज राजनेता, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया रविवार शाम धर्मनगरी मैहर पहुंचे। यहां उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा शक्तिपीठ के दरबार में हाजिरी लगाई और विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर माता रानी का आशीर्वाद लिया। इससे पहले वे प्रभु श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान कामदगिरि की परिक्रमा कर सुख-समृद्धि की कामना की।
मां शारदा के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राजा भैया ने सनातन संस्कृति, जातिवाद की राजनीति और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कुंडा प्रवास के दौरान विरोध की अटकलों पर बेहद बेबाक और आक्रामक बयान दिए, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
रास्ते में ही हो जाता दूसरा कार्यक्रम
हाल ही में कुंडा में आयोजित आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दौरान प्रयागराज से कुंडा तक उन्हें बिना प्रशासनिक सूचना और सरकारी सुरक्षा के सड़क मार्ग से ले जाने से जुड़े सवाल पर राजा भैया ने अपने चिर-परिचित बेबाक अंदाज में जवाब दिया। विरोध की आशंकाओं पर कड़े तेवर दिखाते हुए उन्होंने कहा यदि विरोध करने वाले रास्ते में कहीं मिल जाते, तो उनके लिए रास्ते में ही 'दूसरा कार्यक्रम' कर दिया जाता। ऐसे लोगों को वहीं उचित जवाब दिया जाता।
उनके इस सख्त बयान ने उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में सरगर्मी बढ़ा दी है। उल्लेखनीय है कि कुंडा में खत्म हुई इस भव्य कथा को लेकर कुछ संगठनों द्वारा विरोध जताने की चर्चाएं सामने आई थीं।
'स्वयं हनुमान जी ने संभाली कथा की कमान, माई की कृपा से सब निर्विघ्न
कुंडा में आयोजित विशाल कथा के शांतिपूर्ण और ऐतिहासिक समापन पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राजा भैया ने इसे ईश्वरीय कृपा बताया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े आयोजन का बिना किसी व्यवधान या अप्रिय घटना के संपन्न होना केवल मां शारदा और बजरंगबली के आशीर्वाद से ही मुमकिन हो सका है।
उन्होंने भावुक होकर कहा कि कथा के दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं हनुमान जी महाराज ने वहां की पूरी व्यवस्था संभाल रखी हो। इसी आस्था और आभार को प्रकट करने के लिए वे पहले चित्रकूट धाम में कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करने पहुंचे और उसके बाद मां शारदा के चरणों में शीश नवाने मैहर आए हैं।
'हर व्यक्ति पहले हिंदू है, धर्म के अपमान पर चुप न रहें
सनातन धर्म पर हो रहे प्रहारों को लेकर कुंडा विधायक ने बेहद मुखर रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जिस तरह सनातन संस्कृति और हमारे आराध्य देवी-देवताओं को अपमानित करने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे समाज को एकजुट होना होगा। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि समाज का व्यक्ति चाहे किसी भी पेशे या पद पर हो, चाहे वह किसान हो, व्यवसायी हो, अधिवक्ता हो या राजनेता, उसकी पहली पहचान यह है कि वह एक हिंदू है। हर हिंदू को मुखर होकर सनातन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और यदि कोई धर्म का अपमान करने का दुस्साहस करता है, तो उसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए।
हिंदुओं की एकता कुछ लोगों को खल रही
कथा आयोजन को लेकर विरोधियों द्वारा की जा रही राजनीतिक बयानबाजी पर निशाना साधते हुए राजा भैया ने कहा कि इस धार्मिक अनुष्ठान में समूचे हिंदू समाज ने बिना किसी ऊंच-नीच या भेदभाव के बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई है। कुछ राजनीतिक लोगों को हिंदू समाज की यह एकजुटता रास नहीं आ रही है और उन्हें यह बात भीतर तक खल रही है, इसीलिए वे इस पवित्र आयोजन को जातिवाद का रंग देने की ओछी कोशिश कर रहे हैं। दर्शन और मीडिया संवाद के उपरांत राजा भैया अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो गए।
रिपोर्ट - जयदेव विश्वकर्मा
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