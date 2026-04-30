Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोनम रघुवंशी की बेल देख राज की बढ़ीं उम्मीदें, अदालत में क्या दीं दलीलें

Apr 30, 2026 09:58 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share

राज की ओर से दलीलें दी गईं कि चूंकि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंसी को जमानत दी जा चुकी है, इसलिए कुशवाहा भी 'समानत के सिद्धांत' के आधार पर राहत का हकदार है।

सोनम रघुवंशी की बेल देख राज की बढ़ीं उम्मीदें, अदालत में क्या दीं दलीलें

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के करीब 11 महीने बाद आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। शिलॉन्ग की अदालत से सोनम को राहत मिलते देख उसके प्रेमी और इस केस के दूसरे साजिशकर्ता राज कुशवाहा की उम्मीदें भी बढ़ गईं। सोनम के बाद राज ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया और 'समानता के आधार' पर अपने लिए राहत की मांग की है।

शिलॉन्ग टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुशवाहा के वकील फुयोसा योबिन ने इस बात की पुष्टि की कि जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। राज की ओर से दलीलें दी गईं कि चूंकि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंसी को जमानत दी जा चुकी है, इसलिए कुशवाहा भी 'समानत के सिद्धांत' के आधार पर राहत का हकदार है। योबिन ने कहा, 'अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।'

यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब अडिशनल डिप्युटी कमिश्नर (ज्यूडिशियल) डॉ. खरबटेंग ने मंगलवार को सोनम की जमानत मंजूर कर ली थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की ओर से 790 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दिए जाने के बाद सोनम रघुवंशी को जमानत देते हुए अदालत ने प्रक्रियागत खामियों की वजह से जमानत को उचित बताया।

हनीमून के बहाने हुई थी राजा की हत्या

एसआईटी ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि सोनम रघुवंसी ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति को मारने की साजिश रची थी। इसके लिए उन्होंने आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान को हायर किया था। साजिश के तहत सोनम राजा को लेकर हनीमून के बहाने शिलॉन्ग पहुंची थी। यहां एक पहाड़ी पर राज के तीन दोस्तों के साथ मिलकर सोनम ने राजा की बेरहमी से हत्या कर दी और खाई में फेंक दिया। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली थी और बाद में सोनम यूपी के गाजीपुर से पकड़ी गई थी। पुलिस ने पिछले साल सितंबर में चार्जशीट दाखिल की थी।

जानकार बोले- राज को भी फायदा संभव

हालांकि, गिरफ्तारी प्रक्रिया से जुड़ी 'प्रक्रियागत गलती' का फायदा सोनम रघुवंशी को मिल गया है और उसे जेल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मुख्य आरोपी की जमानत बरकरार रहती है, तो बाकी आरोपियों को जेल में बनाए रखना अभियोजन पक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। सोनम से पहले आकाश, आनंद और विशाल को जमानत मिल चुकी है। हत्याकांड के आरोप में कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सोनम के अलावा राज भी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार शिलॉन्ग जेल में बंद है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।