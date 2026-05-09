पहले किया रेप, फिर दूसरी पत्नी बनने के लिए मजबूर, ना सुनने पर कर दिया कत्ल; MP में दिल दहला देने वाली वारदात
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी का नाम मनोज अहिरवार और वो सीहोर जिले के भैरोपुर का निवासी है। आरोपी 17 वर्षीय लड़की पर उसके खिलाफ दर्ज शिकायत को वापस लेने और उससे शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था।
मध्य प्रदेश के रायसेन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 26 वर्षीय रेप के आरोपी ने कथित तौर पर 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की कथित तौर पर हत्या कर दी। हैरानी की बात ये है कि आरोपी जमानत पर बाहर आया था। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। वह लड़की पर शिकायत वापस लेने और शादी करने का दबाव बना रहा था।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी का नाम मनोज अहिरवार और वो सीहोर जिले के भैरोपुर का निवासी है। आरोपी 17 वर्षीय लड़की पर उसके खिलाफ दर्ज शिकायत को वापस लेने और उससे शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अहिरवार ने लड़की को अच्छी जिंदगी के सपने दिखाए थे और बहला-फुसलाकर बाद में उसके साथ रेप को अंजाम दिया।
पुलिस ने मामले में क्या कहा?
पुलिस उपमंडल अधिकारी (एसडीपीओ) शीला सुराना ने बताया कि ‘शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और बहला-फुसलाकर नाबालिग का रेप किया था। पीड़िता ने एक साल पहले उसके खिलाफ रेप और अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन दो महीने पहले उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।’
'शादी करने का दबाव बनाने की कोशिश'
सुराना ने आगे बताया कि ‘गुरुवार को वह पीड़िता के घर पहुंचा और फिर से उस पर शिकायत वापस लेने और उससे शादी करने का दबाव बनाने की कोशिश की। जब लड़की और उसकी मां ने विरोध किया, तो उसने उन पर हमला कर दिया। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां को चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।’
'अपना जुर्म कबूल कर लिया'
पुलिस ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और स्वीकार किया कि वह लड़की को अपनी दूसरी पत्नी बनाकर अपने साथ रखना चाहता था।' पुलिस ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) और 109 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
हत्या करने के बाद हो गया था फरार
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस अब इस मामले की गहन जांच में जुट गई है।
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