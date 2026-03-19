संतुलन बिगड़ने से थ्रेसर मशीन के भीतर खिंचता चला गया किसान, सिर धड़ से अलग हुआ; फसल कटाई के दौरान मौत
स्थानीय लोगों के अनुसार फसल की आधी कटाई हो चुकी थी ओर नर्मदा कहार खुद थ्रेसर मशीन के पास खड़े होकर कटी हुई फसल उसमें डाल रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया।
मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में गुरुवार दोपहर फसल कटाई के दौरान भयानक ओर दर्दनाक हादसा हो गया थ्रेसर मशीन में फंसकर एक किसान की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि किसान की गर्दन धड़ से अलग हो गई ओर सर पिसकर गायब हो गया। ग्रामीणों ने शव को निकाला तो सिर्फ धड़ ही बचा था।
अचानक आए हुए इस घटनाक्रम के बाद खेत में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान आसपास काम कर रहे किसान और मजदूर घबरा गए ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान किसी ने तुरंत मशीन बंद की ओर गांव के लोगो को सूचना दी गई, कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची ओर मर्ग कायम कर पंचनामा बना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। मामले में पुलिस ग्रामीण ओर मजदूरों से पूछताछ कर रही है।
अलग-अलग हिस्सों में कटे के निशान
रायसेन जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे के करीब गेहूं की फसल की कटाई के दौरान हादसे में कहार बाड़ी के वार्ड नंबर 01 के निवासी नर्मदा कहार 42 वर्ष पुत्र छुट्टन की मौत हो गई, इस हादसे में उनके हाथ भी कट गए। शरीर के अलग-अलग हिस्सों में कटे के निशान हैं। मशीन के अंदर खून के छींटे मिले हैं।
कटी हुई फसल मशी में डाल रहे थे
स्थानीय लोगों के अनुसार फसल की आधी कटाई हो चुकी थी ओर नर्मदा कहार खुद थ्रेसर मशीन के पास खड़े होकर कटी हुई फसल उसमें डाल रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया ओर वह थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गए। मशीन की तेज रफ्तार के कारण उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते उनका शरीर मशीन के भीतर खिंचता चला गया। मौके पर मौजूद अन्य किसान कुछ समझ पाते उससे पहले ही हादसा हो चुका था।
पुलिस ने जांच शुरू कर दी है
रायसेन जिले के बाड़ी थाना एसडीओपी नीलम चौधरी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से थ्रेसर मशीन से शव को बाहर निकाला गया। थ्रेसर मशीन किसान की ही थी। पुलिस ने शव को बाड़ी अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
रिपोर्ट विजेन्द्र यादव
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