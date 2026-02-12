गाय का दूध मांगने गई थी पड़ोसन, ऐसा क्या हुआ कि चबा डाली किसान की अंगुली?
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां सलामतपुर थाना क्षेत्र में किसान को एक महिला को गाय का दूध न देना भारी पड़ गया। महिला दूध के इनकार पर आपा खो बैठी और किसान पर ही हमला बोल दिया।
पुलिस के मुताबिक महिला ने कथित तौर पर अपने पड़ोसी की उंगली सिर्फ इसलिए चबा डाली क्योंकि उसने गाय का दूध देने से मना कर दिया। महिला ने शख्स को इतनी जोर से काटा कि उसकी अंगुली से काफी खून बहने लगा। पीड़ित ने खुद को संभाला और आनन-फानन में अस्पताल पहुंचकर मेडिकल ट्रीटमेंट लिया। यह घटना जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर दूर सलामतपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बंसखेड़ा गांव की है। बताया जा रहा है कि महिला पीड़ित के पड़ोस में ही रहती है।
कहासुनी हुई तो दांतों से चबा डाला
सतलापुर थाना के एसएचओ दिनेश रघुवंशी के मुताबिक पीड़ित किसान लक्ष्मण सिंह कोरी ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने शिकायत में कहा कि उनके पड़ोसी महाराज सिंह कोरी की पत्नी माया बाई सुबह उनके घर गाय का दूध मांगने आई थीं। जब उन्होंने दूध देने से इनकार कर दिया, तो दोनों के बीच कहासुनी होने लग गई और महिला ने कथित तौर पर उन्हें गाली देना शुरू कर दिया।
महिला के खिलाफ केस दर्ज
एसएचओ के मुताबिक झगड़े के दौरान आरोपी महिला ने कथित तौर पर पीड़ित किसान का हाथ पकड़ा, उसकी एक अंगुली अपने मुंह में डाली और उसे चबा डाला जिससे काफी खून बहने लगा। इसके बाद घायल किसान की मेडिकल जांच की गई और महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। केस दर्ज करने से पहले लक्ष्मण सिंह कोरी ने सांची सिविल अस्पताल में अपना ईलाज करवाया। फिलहाल पुलिस पीड़ित किसान के महिला के खिलाफ लगाए आरोपों की जांच कर रही है।
