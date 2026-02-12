Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़रायसेनA woman bit off a neighboring farmer finger after he refused to give her milk a bizarre incident in Raisen
गाय का दूध मांगने गई थी पड़ोसन, ऐसा क्या हुआ कि चबा डाली किसान की अंगुली?

गाय का दूध मांगने गई थी पड़ोसन, ऐसा क्या हुआ कि चबा डाली किसान की अंगुली?

संक्षेप:

केस दर्ज करने से पहले लक्ष्मण सिंह कोरी ने सांची सिविल अस्पताल में अपना ईलाज करवाया। फिलहाल पुलिस पीड़ित किसान के महिला के खिलाफ लगाए आरोपों की जांच कर रही है।

Feb 12, 2026 05:36 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, रायसेन
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां सलामतपुर थाना क्षेत्र में किसान को एक महिला को गाय का दूध न देना भारी पड़ गया। महिला दूध के इनकार पर आपा खो बैठी और किसान पर ही हमला बोल दिया।

पुलिस के मुताबिक महिला ने कथित तौर पर अपने पड़ोसी की उंगली सिर्फ इसलिए चबा डाली क्योंकि उसने गाय का दूध देने से मना कर दिया। महिला ने शख्स को इतनी जोर से काटा कि उसकी अंगुली से काफी खून बहने लगा। पीड़ित ने खुद को संभाला और आनन-फानन में अस्पताल पहुंचकर मेडिकल ट्रीटमेंट लिया। यह घटना जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर दूर सलामतपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बंसखेड़ा गांव की है। बताया जा रहा है कि महिला पीड़ित के पड़ोस में ही रहती है।

महिला दूध के इनकार पर आपा खो बैठी और किसान पर ही हमला बोल दिया।

कहासुनी हुई तो दांतों से चबा डाला

सतलापुर थाना के एसएचओ दिनेश रघुवंशी के मुताबिक पीड़ित किसान लक्ष्मण सिंह कोरी ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने शिकायत में कहा कि उनके पड़ोसी महाराज सिंह कोरी की पत्नी माया बाई सुबह उनके घर गाय का दूध मांगने आई थीं। जब उन्होंने दूध देने से इनकार कर दिया, तो दोनों के बीच कहासुनी होने लग गई और महिला ने कथित तौर पर उन्हें गाली देना शुरू कर दिया।

ये भी पढ़ें:चीख-पुकार में बदली खुशियां: रायसेन में पलटी ट्रॉली, 25 श्रद्धालु घायल
ये भी पढ़ें:रायसेन में आसमान से गिरी विदेशी मशीन, मच गया हड़कंप; पुलिस ने बताया सच
ये भी पढ़ें:रायसेन के सलमान ने 'खाई गोली', गिरफ्तारी के बाद भागने की कोशिश और एनकाउंटर

महिला के खिलाफ केस दर्ज

एसएचओ के मुताबिक झगड़े के दौरान आरोपी महिला ने कथित तौर पर पीड़ित किसान का हाथ पकड़ा, उसकी एक अंगुली अपने मुंह में डाली और उसे चबा डाला जिससे काफी खून बहने लगा। इसके बाद घायल किसान की मेडिकल जांच की गई और महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। केस दर्ज करने से पहले लक्ष्मण सिंह कोरी ने सांची सिविल अस्पताल में अपना ईलाज करवाया। फिलहाल पुलिस पीड़ित किसान के महिला के खिलाफ लगाए आरोपों की जांच कर रही है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Madhya Pradesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;