निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से MP में लगातार 5 दिन बारिश के हालात, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

संक्षेप: IMD ने मंगलवार को प्रदेश के विदिशा, रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, दतिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पांढुर्णा जिलों में वर्षा या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है।

बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से राज्य में बीते कुछ दिन से बारिश हो रही है। इसी कड़ी में मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर, बुरहानपुर और बैतूल जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, इस दौरान इन जिलों में गरज-चमक व आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा विभाग ने टीकमगढ़, पन्ना, विदिशा, सागर, दमोह, रायसेन, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर, सीहोर, खंडवा, दतिया, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, निवाड़ी, पांढुर्णा और सिवनी जिलों के लिए हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यह अलर्ट मंगलवार रात तक के लिए जारी किया है।

बीते दिन के मौसम की बात करें तो प्रदेश के अलग-अलग शहरों में कुछ इस तरह बारिश हुई जबलपुर में 18.1 मिमी, पानागर (जिला-जबलपुर) में 8.6 मिमी, रांझी (जिला-जबलपुर) में 6.2 मिमी, शाहपुरा (जिला- डिंडोरी) में 1 मिमी और झाबुआ में 0.8 मिमी पानी गिरा। बीते दिन प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस खजुराहो (छतरपुर) में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ में दर्ज किया गया।

अगले 5 दिन इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी मंगलवार (21 अक्तूबर) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी है और येलो अलर्ट जारी किया है।

बुधवार (22 अक्टूबर) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

गुरुवार (23 अक्टूबर) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी है।

शुक्रवार (24 अक्टूबर) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

शनिवार (25 अक्टूबर) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां पर गरज-चमक के साथ बारिश होने, बिजली गिरने व आंधी-तूफान आने का अलर्ट जारी किया है।